Maquiagem: a tendência grunge irá eclipsar a estética de cara limpa em 2023

Ultimamente, estamos vendo looks de maquiagem minimalistas, como a estética da “clean girl”, desaparecendo de nossos feeds. Em seu lugar, surgem tendências de maquiagem mais pesadas com nomes como “Indie Sleaze” e “Rockstar Girlfriend Aesthetic”.

Sim, a maquiagem emo/grunge que usávamos nos anos 2010 está de volta e estamos prevendo que vem com tudo no próximo ano. E, se você não está atualizada com as últimas tendências de beleza no TikTok, vamos atualizá-la agora.

O que é maquiagem grunge?

A maquiagem grunge é o completo oposto da estética clean girl (que dá o aspecto mais natural à pele). Essa tendência de beleza maximalista se concentra em looks de maquiagem completos que embalam uma grande declaração. Pense: olhos esfumaçados, base de cobertura total e lábios arrojados.

Ela está na mesma linha de outras tendências de beleza como Rockstar Girlfriend, Dark Feminine Makeup e a mais recente, maquiagem gótica, já que todas elas se enquadram no guarda-chuva de estilos mais sombrios e ousados.

A maquiagem grunge se repopularizou após celebridades como Rihanna e Julia Fox, serem as pioneiras modernas do grunge, além da popularidade da série Wandinha, da Netflix, que criou uma tempestade perfeita para essa estética temperamental aumentar em popularidade recentemente.

Depois de anos vestindo nada além de maquiagens limpas e minimalistas, a tendência de maquiagem grunge parece totalmente refrescant diferente. Pode até gerar algum estranhamento no início, mas, não é o que dizem: ano novo, maquiagem nova?

Como usar maquiagem grunge