Estresse de Ano Novo: ansiedade e estresse aumentam 75% no final do ano, diz pesquisa Imagem: Pexels

Você sente que está ‘a beira de explodir’ nessa reta final de ano? Seja por diversos motivos, é comum que, no mês de de dezembro, alterações de humor, insônia ou excesso de sono, angústia, dores no corpo e fadiga aumentem no final do ano.

Segundo uma pesquisa realizada pela Isma-BR (Internacional Stress Management Association — Brasil), os níveis de estresse e ansiedade da população brasileira sobem 75% em dezembro. Isso acontece devido às próprias cobranças, balanços, avaliações e preocupações pelo ano que está por vir.

“Fatores como saúde, problemas socioeconômicos, emocionais, entre outros diversos, acentuam a ansiedade já natural da época. O ideal é buscar alternativas para mitigar as reações negativas”, diz a pedagoga e professora no Instituto de Parapsicologia e Ciências Mentais de Joinville (SC), Claudia Petry, ao site Olhar Digital.

Dicas para melhorar a saúde mental na reta final do ano

Escute música clássica

A música clássica pode te manter relaxado e te dar foco e concentração, principalmente em situações que necessitam de tranquilidade.

Faça leituras terapêuticas

Se você lê apenas conteúdos voltado ao trabalho e estudos, notícias ou pesquisas, é importante realizar leituras de forma terapêutica, pois o hábito ajuda nas funções cognitivas do cérebro, diminuindo o hormônio do estresse, os batimentos cardíacos e o ritmo da respiração.

Pratique aromaterapia

Outra dica é apostar em óleos essenciais naturais, para promover estímulos sensoriais, bem-estar e conforto.

Faça hortoterapia

No mesmo sentido da aromaterapia, a hortoterapia consiste em cultivar plantas ou uma horta com o intuito de tratar distúrbios emocionais, reduzindo a depressão e a ansiedade, além de promover o senso de comunidade.

