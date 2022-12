Como os signos de Gêmeos, Libra e Aquário finalizam dezembro de 2022

Dezembro de 2022 está chegando ao fim, mas muita coisa ainda pode acontecer para os signos de Câncer, Escorpião e Peixes.

Confira como os signos de Água tendem a finalizar essa etapa em suas vidas:

Câncer

O fim de 2022 será para se renovar completamente e tirar ressentimentos da cabeça, o perdão e a convivência chegarão até você.

Novas ideias criativas o ajudam a se destacar, principalmente no trabalho. Concentre-se mais e não perda tanto tempo.

Evite pensar no que já foi embora, principalmente aquele amor que não te valorizou, é melhor você deixar para trás e procurar um parceiro estável.

Tente ir a todas as festas e aceitar alguns convites para se divertir, pois a sorte pode estar a seu favor. No amor, você permanecerá estável com seu parceiro.

Escorpião

Dezembro será cheio de compromissos familiares e detalhes para tomar conta. Ajude os outros e não se esqueça de você mesmo.

Hora de dar e receber perdão, finalizando um ciclo de rancor. O trabalho pode ficar agitado, mas existe uma boa chance de receber lucros de volta.

Um amor do passado vai esperar que você volte; você deve ser claro com os outros. Documentos. Você é forte e seu temperamento domina em todos os sentidos, por isso evite se descontrolar por raiva.

Peixes

Mês para se renovar e ser mais aplicado no trabalho. Sorte e intuição a seu favor; as energias positivas o cercarão.

Você vai se apaixonar novamente pelo seu parceiro e superará descontentamentos. Questões legais são finalizadas a seu favor.

Não peça mais tantas opiniões sobre sua vida, lembre-se que o que você quer é o melhor para você. Assuntos relacionados com os estudos são resolvidos.

