As 5 maiores tendências sexuais para 2023

Para você, o que é sexo? Apenas prazer? Envolve amor? É uma necessidade? O sexo possui tendências? De acordo com o Metro Reino Unido, as relações se transformam ao longo do tempo e o modo com que as pessoas fazem sexo mudou. Veja a seguir as 5 maiores tendências sexuais para o próximo ano.

Atenção sexual

Com uma vida em que os celulares viraram praticamente uma extensão do corpo humano, as pessoas passam a maior parte do tempo entretidas com os celulares. Mesmo sem perceber, isso causa alto nível de estresse, por isso é preciso encontrar um equilíbrio. E esse muitas vezes está nas relações sexuais, onde a consciência sexual, com menos encontros casuais e mais interações focadas serão tendências. O foco é o momento, sem nenhuma pressão por desempenho ou rapidez para alcançar o clímax.

Intimidade aberta

Outra tendência para 2023 são as conversas íntimas de forma mais aberta, como a menstruação, gêneros, etc, afim de quebrar tabus e preconceitos. Uma pesquisa realizada pela empresa Lovehoney mostrou que jovens de 18 a 24 anos desejam pesquisar e aprender mais sobre masturbação (39% dos entrevistados) e que o aprendizado é tão importante quanto a prática (41%). Já as pessoas de 35 anos ou mais disseram que desejam aprender mais sobre o amor próprio experimentando (53%) e que em segundo lugar vem as conversas com amigos e família como fonte de informação (26%). Isso é um retrato da era digital, ambiente onde os números de canais nas redes sociais sobre educação cresceu exponencialmente.

Tecnologia sexual inteligente e Metaverso

A pesquisa também revela que 36% das pessoas entrevistas transariam com um robô sexual. Seria esse o futuro? Talvez não, pois, mesmo com o sexo virtual ganhando força durante a pandemia, as pessoas voltaram a buscar experiências no mundo real.

Mas é possível unir as duas coisas, já que a tendência são os brinquedos sexuais ganharem cada vez mais tecnologia e inteligência. Atualmente, os dispositivos já estão oferecendo conectividade com aplicativos de celular, adaptação com padrões de vibração de acordo com a música, entre outros.

Outras tendências sexuais e de relacionamento para 2023 são:

Namoro lento e realização de fantasias sexuais;

Prazer masculino com o sexo anal.

