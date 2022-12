5 perfumes masculinos para você utilizar no verão

Com a chegada do verão, os looks diários também mudam. A camiseta mais fresca da lugar a blusa de frio; a calça se transfora em short e as sandálias são bem mais cobiçadas do que os tênis. Além de um guarda-roupa mais fresco, os produtos utilizados nesta época também devem combinar com a estação. Um exemplo disso são os perfumes, onde fragrâncias cítricas substituem àquelas mais potentes.

Quer saber quais são os perfumes masculinos mais indicados para você utilizar no verão? Confira a seguir!

Luna Rossa Ocean - Prada

As notas de topo são Bergamota, Pimenta Rosa e Artemísia. As notas de coração são Lavanda, Íris, Sálvia, Camurça e Açafrão e as notas de fundo são Almíscar, Vetiver do Haiti, Patchouli ou Oriza e Caramelo.

Acqua di Giò Profondo - Giorgio Armani

As notas de topo são Notas Oceânicas, Aquozone®, Bergamota e Mandarina Verde. As notas de coração são Alecrim, Cipreste, Lavanda e Lentisco e as notas de fundo são Notas Minerais, Almíscar, Patchouli ou Oriza e Âmbar.

Vodka Wild - Paris Elysees

As notas de topo são Bergamota e Laranja. As notas de coração são Pimenta, Pimenta Preta, Lavanda, Patchouli ou Oriza, Elemi, Vetiver e Gerânio e as notas de fundo são Ambroxan, Cedro e Ládano.

Azzaro Sport

A nota de topo é Lavanda. A nota de coração é Sálvia Esclaréia e as notas de fundo são Fava Tonka e Sândalo.

Terre d’Hermes Eau Givree - Hermès

A nota de topo é Cidra. As notas de coração são Bagas de Zimbro ou Junípero e Pimenta Timur e as notas de fundo são Amadeiradas e Minerais.

