4 hidratantes corporais SUPER CHEIROSOS

Além de manter a pele hidratada e longe do ressecamento, algumas pessoas buscam em hidratantes corporais um aroma agradável e poderoso. Contudo, não são todos os produtos desse segmento que possuem esse poder, já que alguns deles focam mais na proteção e hidratação e por isso seu cheiro é algo mais suave ou até mesmo indiferente.

Mas se você prefere os cremes mais cheirosos, que se assemelham até mesmo a perfumes e chamam a atenção no ambiente, veja a seguir 4 dicas de hidratantes super cheirosos.

Hidratantes Paixão

De acordo com o canal do Youtube ‘Um Cheiro’, esse produto é conhecido como ‘hidratante de farmácia’. Mas não se deixe enganar pois, mesmo com um preço baixo, apresenta ótima qualidade e como o tema é aroma, a marca também traz produtos bem cheirosos. É possível encontrar o produto em formato de bisnaga ou em frasco, com destaque para as linhas ‘Flor de Lótus com Blueberry’, ‘Framboesa Negra com Hibisco’ e ‘Baunilha com Cereja’, sendo esse último mais famoso.

Nativa Spa Ameixa Negra - O Boticário

A linha Nativa Spa se destaca pela alta fixação do hidratante na pele, dispensando até mesmo o uso de perfume e com um alto poder de hidratação unido a um aroma floral oriental amadeirado. Segundo o site da empresa, sua fórmula ainda possui gotas purificadas de quinoa, que estimulam a produção de colágeno, mantendo a pele jovem e prevenindo a perda de elasticidade.

Tododia Ameixa E Gengibre Rosa - Natura

Hidratante ideal para mulheres que preferem um aroma doce, mas com um toque ‘azedinho’. O produto não é mais vendido pelo site oficial da loja, mas ainda é possível encontrá-lo em outros sites. Possui acordes de Frutas Vermelhas e Ameixa, Gengibre e Notas Especiadas e Flores.

Miss Florale - Eudora

Outro hidratante que está fora de linha oficialmente, mas que é fácil de encontrar em sites de venda. É um hidratante elegante e suave.

Possui notas de Nectarina, Bergamota, Maça Grany Smith, Mandarina, Peônia, Pimenta Rosa, Pétalas de Jasmin, Cedro, Musk, Patchouli, Benjoim, Praline, Fava Tonka e Sândalo.

