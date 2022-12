Você acha difícil se apaixonar por alguém? Você poder ser demirromântico. Saiba mais sobre essa orientação sexual

Você é do tipo de pessoa que demora para se apaixonar por alguém ou não consegue ficar com as pessoas no primeiro encontro? Talvez você seja demirromântico.

Esse tipo de orientação sexual ocorre quando o indivíduo só desenvolve sentimentos românticos após se conectar emocionalmente com a outra pessoa. Ou seja, pessoas demirromânticas não conseguem se apegar a um relacionamento se não houver um certo nível de emoção envolvida, independentemente de gênero ou orientação sexual.

Um outro tipo de orientação parecida é a demissexualidade, mas nesse caso, ao invés de uma conexão emocional para se apaixonar, o indivíduo precisa se conectar para haver atração sexual.

Descubra se você é demirromântico

“Você dedica um tempo para se conectar nos relacionamentos e gosta de ir devagar, pode ser demiromântico, mas isso não significa que não goste de afeto físico”, explica a coach de relacionamentos, Kate Mansfield. Ela explica que as pessoas demirromânticas geralmente gostam de abraçar, abraçar e fazer sexo, mas isso ocorre quando estão romanticamente interessadas em alguém.

Para quem se identifica nesse espectro e se sente um pouco perdido, ela aconselha a conversar abertamente sobre os sentimentos, mesmo que isso a deixe vulnerável.

“Acho que todos deveriam se abrir muito mais cedo do que a maioria de nós. Quando corremos o risco de ser autênticos, damos ao relacionamento uma chance muito maior de dar certo a longo prazo”, diz Kate.

Contudo, a especialista também pede para que pessoas demi sejam fortes sobre os julgamentos que elas terão.

“Outras pessoas podem achar seu comportamento incomum, antiquado até. Mas não deixe que isso te desencoraje. Nunca tente ser outra pessoa, ir devagar é bom e sempre será melhor para o relacionamento no final”, finaliza.

