Os signos que estão com a fertilidade em alta

Alguns signos do zodíaco vivem um final de ano agitado quando o assunto é desejo e fertilidade, aumentando ainda mais a chance de aumentar a família.

Confira quais são os signos e como isso pode acontecer:

Touro

O amor pode ressurgir com mais intensidade na vida do taurino e o desejo também. As conexões são mais intensas e nenhum sacrifício parece tão complexo assim. Uma gravidez pode acontecer em novos relacionamentos ou mais antigos.

Câncer

A possibilidade de fertilidade em alta e gravidez é grande. Os momentos a dois agora são vividos com impulso e redenção ao desejo, mas é importante não deixar de pensar nas consequências. O canceriano tende a ficar com as emoções a flor da pele e se envolver em altos e baixos.

Leão

Momento de paixão e alguns impulsos movidos pelo desejo. Relacionamentos podem tomar rumos muito mais intensos, pois a sensualidade está ativada e ajudando a tomar as decisões. É preciso aproveitar, mas não agir sem consciência.

Virgem

O poder de sedução está muito em alta e o desejo tende a ser alto, principalmente entre os casais. Como coisas mais positivas são projetadas, a vontade de aumentar a família e ver os benefícios de assumir uma nova etapa ao lado de quem ama também ficam mais afloradas.

Libra

Relacionamentos são levados com maior seriedade e os librianos podem decidir dar um novo passo. A liberdade para amar e ser amado tende a proporcionar momentos românticos que aumentam o desejo mutuo, assim como a superação de qualquer problema com fluidez.

