Esses são os perfumes favoritos de 3 jovens

Seja uma aroma que te traga momentos nostálgicos ou simplesmente o primeiro perfume que você ganhou ou comprou na vida, todo mundo tem um perfume favorito para chamar de seu, não é mesmo? E para entender os gostos dos jovens atuais, reunimos os perfumes favoritos de 4 jovens, entre eles importados e nacionais. Confira!

Gustavo Arruda é comunicador e nas horas vagas gosta de sair para shows e eventos. O perfume que te acompanha nessas ocasiões é o clássico Ferrari Black. “Eu tinha um contratipo que eu ganhei quando era mais novo que eu não usava muito, mas tempos atrás eu fui comprar um creme e vi um na promoção e estou pensando em adquirir o original”, diz o jovem de 23 anos. Segundo especialistas, é uma das primeiras fragrâncias importadas que os homens adquirem, por isso é uma das mais vendidas do Brasil.

O perfume Ferrari Black foi lançado em 1999 e é considerada uma fragrância coringa, funcionando tanto de dia quanto de noite. Porém, seu uso deve ser evitado em dias muito quentes. O perfume abre com notas de Maçã Vermelha, Ameixa, Lima e Bergamota, as notas de coração da fragrância são Canela, Jasmim, Cardamomo e Rosa. No fundo traz Baunilha, Âmbar, Cedro e Almíscar.

Para o barbeiro Julio Cesar de Oliveira, de 24 anos, a escolha ideal para o dia-a-dia de trabalho é o nacional Malbec Sport, com as notas de topo em Noz-moscada, Cardamomo, Lima, Bergamota, Mandarina e Junípero ou zimbro. As notas de coração em Lavanda, Gerânio, Sálvia e Headspace Queda d’Água e as notas de fundo em Couro, Patchouli ou Oriza, Sândalo, Âmbar, Almíscar, Musgo, Cedro, Fava Tonka e Vetiver. O perfume funciona mais em locais que possuem ar-condicionado, já que o aroma não é indicado para o verão.

Já o perfume indicado por Julio para eventos noturnos é One Million, outro clássico da perfumaria importada.

Para aqueles que preferem perfumes frescos, seja para trabalhar em em escritório ou para o uso diário, o gerente de relacionamentos Silvestre Silva, de 35 anos, indica Natura Homem, um dos perfumes mais vendidos da marca. Foi lançado em 1997 e possui uma construção aromática com notas de topo de Gengibre, Bergamota e Noz-moscada, notas de coração de Maçã, Pera e Pêssego e notas de fundo são de Cedro, Almíscar e Sândalo.