‘Emily em Paris 3′: 4 looks para você replicar, incluindo inspiração para o Ano Novo

A temporada 3 de Emily em Paris chegou oficialmente na última semana, o que significa que os fãs podem esperar muito mais triângulos amorosos, vistas pitorescas e, acima de tudo, momentos de moda espetaculares. Ainda não assistiu? Corre pra ver!

Entre os 10 novos episódios da série, o episódio 3 brilhou aos nossos olhos, exatamente por ter a peça perfeita para a noite de Ano Novo. Neste episódio, Emily (Lily Collins) ostenta um deslumbrante vestido prateado que nos deu a inspiração necessária para nosso look (de última hora) de véspera de Ano Novo.

O vestido Paco Rabanne na altura do tornozelo de Emily tem a cara do revéillon graças às suas lantejoulas prateadas e bordas deslumbrantes. Se pudesse vir com o romance igual o de Emily e de Alfie, seria apenas um combo a mais que aceitaríamos, não é mesmo?

Queria estar assim com alguém. 🥹



🍿: Emily em Paris pic.twitter.com/R6ahZs1KMI — netflixbrasil (@NetflixBrasil) December 24, 2022

Ontem mesmo falamos por aqui sobre as peças com lantejoula para a virada do ano: é uma peça certeira e que te fará (literalmente) brilhar na noite de revéillon. Confira essa e mais dicas de looks clicando aqui.

Outros looks da 3ª temporada de Emily em Paris que você pode replicar

Cores metálicas em suas roupas

A peça estrela do seu look nessa estação tem que ser sim ou sim uma em algum tom metálico (não importa a cor); você pode brincar com azuis, rosas ou o clássico ouro e prata.

Peças e acessórios dos anos 60

Segundo a Glamour, em 2023, a moda e os anos 60 são mais uma vez cúmplices para nos dar looks incríveis. Aproveite a inspiração para arrasar na praia neste verão.

As estampas vichy ou xadrez estão de volta. Uma tendência que já tínhamos visto desde o primeiro trailer do filme Barbie, estrelado por Margot Robbie.

Roupas multicoloridas

Se há algo que caracteriza Emily Cooper, são os designs extravagantes e as roupas multicoloridas; uma tendência bem retrô que vamos ver muito no street style (e que você tem que experimentar).