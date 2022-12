Coreia do Sul relata primeira morte por ‘ameba comedora de cérebro’

Autoridades da Coreia do Sul confirmaram a primeira morte no país em decorrência de infecção por Naegleria fowleri, também conhecida por ‘ameba comedora de cérebro’.

O parasita é encontrado normalmente em lagos, rios, lagoas e canais com água doce e temperaturas mais altas. A infecção ocorre apenas pelo nariz e após isso a ameba se instala no cérebro, causando infecção no órgão.

Segundo a Agência Sul-Coreana de Controle e Prevenção de Doenças, o cidadão tinha 50 anos e retornou de uma viagem de quatro meses que havia feito para a Tailândia. De acordo com a Agência Yonhap, o paciente sul-coreano chegou ao seu país em 10 de dezembro, sendo hospitalizado no dia seguinte e falecendo no último dia 20 de dezembro.

LEIA TAMBÉM: Psicóloga de 27 anos que sofreu dois AVCs passa mal durante exame e morre, em GO; entenda o caso

Primeiro caso no país

Segundo o site Meganotícias, é o primeiro registro de N. fowleri no país desde que a doença foi detectada nos Estados Unidos em 1937. Contudo, nos últimos anos as ocorrências começaram a ocorrer em todo o mundo. Entre os anos de 1962 e 2021 foram contabilizadas 154 ocorrências nos Estados Unidos, porém a taxa de mortalidade é considerada alta, pois apenas quatro pessoas sobreviveram, conforme texto do Estados de Minas.

Como a infecção ocorre via nasal, as chances de da ameba ‘comedora de cérebro’ ser transmitida entre as pessoas são baixas, porém as autoridades da Coreia do Sul pediu para que os cidadãos evitassem nadar em águas com as características propícias para o desenvolvimento da infecção.

“A razão pela qual certas pessoas são infectadas com N. fowleri enquanto milhões de outras que são expostas à água quente em ambientes recreativos não são infectadas é desconhecida, incluindo aquelas que eles estavam nadando com pessoas que foram infectadas”, informa o Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC), dos Estados Unidos.

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

LEIA MAIS:

⋅ Estes são os 5 melhores (e piores) alimentos para sua saúde mental

⋅ Esta é QUANTIDADE MÁXIMA de adoçante que você deve consumir por dia

⋅ Estas são as 5 coisas que você vai vivenciar nos primeiros dias em casa com seu bebê e provavelmente ninguém te contou