3 truques rápidos e fáceis para utilizar no seu app WhatsApp; confira

Selecionamos 3 truques rápidos e fáceis para utilizar no seu aplicativo de mensagens WhatsApp constantemente.

3 truques rápidos e fáceis para utilizar no seu app WhatsApp

Compartilhar sua atualização de status do WhatsApp em outros apps

Usuários do Android e iPhone podem compartilhar suas atualizações de status do WhatsApp no Facebook Stories e em outros apps.

Se você fez várias atualizações de status, poderá escolher quais delas deseja compartilhar no Facebook Stories. Confira:

Abra o WhatsApp.

Toque em Status.

Crie uma atualização de status no: Android | iPhone

Você pode compartilhar atualizações novas ou antigas:

Compartilhar uma nova atualização de status: em Meu status, toque em Compartilhar no Facebook Story. Caso seja solicitado, toque em Permitir ou Abrir para abrir o app do Facebook. No app do Facebook, selecione o público com quem você deseja compartilhar a atualização e toque em Compartilhar agora. Observe que a opção Compartilhar no Facebook Story desaparece se você acessar outra aba do app.

Compartilhar uma atualização de status antiga: toque em Meu Status no iPhone ou em Mais próximo a Meu status no Android. Em seguida, toque em Mais próximo à atualização de status que você deseja compartilhar. Toque em Compartilhar no Facebook. Caso seja solicitado, toque em Permitir ou Abrir para abrir o app do Facebook. No app do Facebook, selecione o público com quem você deseja compartilhar a atualização e toque em Compartilhar agora.

Depois que você compartilhar sua atualização de status, o WhatsApp será reaberto.

Confira como compartilhar sua atualização de status em outros apps:

Abra o WhatsApp.

Toque em Status.

Crie uma atualização de status no: Android | iPhone

Você pode compartilhar atualizações novas ou antigas:

Na bandeja de compartilhamento, toque no app no qual você deseja compartilhar sua atualização de status.

Truque para deixar seu app WhatsApp muito mais seguro e blindado contra invasores

Para aumentar ainda mais a privacidade de suas mensagens, você pode ativar o bloqueio por impressão digital ao abrir o WhatsApp no seu aparelho.

Para utilizar o bloqueio por impressão digital no WhatsApp, você precisa ativar essa função nas configurações do seu aparelho.

Abra o WhatsApp e toque em Mais opções> Configurações > Conta > Privacidade.

Deslize até o final da tela e toque em Bloqueio por impressão digital.

Ative Desbloquear com impressão digital.

Toque no sensor de impressão digital para confirmar sua impressão digital.

Selecione um intervalo de tempo para que a autenticação por impressão digital seja solicitada. Ative Mostrar conteúdo nas notificações caso você queira visualizar uma prévia das mensagens de texto nas suas notificações.

Truque simples para usar uma mesma conta do app WhatsApp em vários aparelhos

Use seu celular para conectar sua conta do WhatsApp ao WhatsApp Web, ao WhatsApp para computador ou a outros aparelhos. Você pode usar sua conta em até quatro aparelhos conectados e um celular ao mesmo tempo.

Suas mensagens pessoais, seus arquivos de mídia e suas chamadas continuam protegidos com a criptografia de ponta a ponta, como detalhado pelo blog da plataforma.

Cada aparelho se conecta ao WhatsApp de maneira independente, mantendo o mesmo nível de privacidade e segurança que a criptografia de ponta a ponta oferece às pessoas que usam o WhatsApp.

Abra o WhatsApp no seu celular.

Toque em Mais opções > Aparelhos conectados.

Toque em CONECTAR UM APARELHO.

Desbloqueie seu celular.

Aponte seu celular para a tela do aparelho que você deseja conectar para escanear o código QR.

Texto com informações do blog do app