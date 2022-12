Relacionamento: 3 dicas de OURO para sair do casual e entrar para o compromisso sério (NBC/Colleen Hayes/NBC)

É comum embarcar em um romance no qual não há estabelecimento de limites, regras e compromissos em relação ao individual. A famosa “amizade colorida” que consiste na liberdade de cada um em sua área afetiva.

Contudo, existe a possibilidade de se apaixonar neste meio tempo. Quando isso acontece dos dois lados, o casal enxerga a necessidade de dar um passo mais sério adiante. Depois de isso acontecer, saiba que é completamente normal.

Depois de tanto tempo, o interesse em estar ao lado do parceiro pode mudar a forma e avançar em níveis de intensidade. Entretanto, será difícil avançar com a relação se o desejo partir apenas de uma pessoa.

Quando existe esse tipo de desacordo, alguém sai facilmente com o coração partido. Extraído do portal Nueva Mujer, abaixo você confere como sair do casual para o compromisso sério.

1 – Esteja com os pés no chão

É importante não imprimir ilusões e expectativas quando o outro não apresenta as mesmas iniciativas.

“Quando um dos dois tem expectativas de prolongar, aprofundar o vínculo ou procurar um parceiro apaixonado, essa pessoa investe mais no contato do que a outra. E como em geral não se fala dessas expectativas, eles tentam fingir que os dois estão jogando o mesmo jogo”, alerta a especialista Beatriz Literat.

Caso as ilusões não sejam bloqueadas, há chances de você se ferir. Fale honestamente sobre o que sente e pensa, pois só assim será possível entender como a outra parte reage.

2 – Se questione

Antes de dar o passo, pergunte-se se realmente é isso que você quer: “Você está se divertindo com isso? Você está de bom humor quando ele está com você? Você se sente bem quando ele vai para casa e você fica sozinho? Ele te respeita? Essas são algumas perguntas que você pode se fazer”, aconselha a especialista.

3 – Dê pequenos passos

Caso seja correspondido pela paquera, demonstre interesse e passe a se envolver de forma mais séria. Dê pequenos passos, como ir a encontros sem sexo, até a hora de conhecer a família um do outro. Seja realista, paciente e um verdadeiro amigo.