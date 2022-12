O que significa sonhar com rato?

O rato não é um dos animais mais amigáveis e o que as pessoas mais desejam é que eles fiquem longe de suas casas. Contudo, existem também os ratos de estimação, que algumas pessoas costumam criar com muito amor e carinho. Logo, o sonho com um rato pode ser bom ou ruim, dependendo da forma com que ele aparece no sonho.

Segundo o site Zenklub, sonhar com um rato pode ser um alerta para alguém do seu convívio próximo que não merece a sua confiança. O sonho pode ser um aviso de uma mentira que disseram sobre você ou sobre alguma pessoa que está sendo desonesta, logo é preciso que você seja mais forte e não seja tão ingênuo em confiar nas pessoas.

O rato também é associado à sujeira, por isso preste atenção em como anda a sua organização e aproveite a chegada de um novo ano para realizar uma limpeza profunda em casa, se livrando de coisas que você não utiliza mais.

Caso no sonho você esteja tentando pegar o rato, pode ser um sinal de que você está tentando focar nas suas necessidades principais e focando em você em primeiro lugar. Mas se você avistou um rato morto, é o símbolo que uma fase da sua vida chegou ao fim e é hora de focar no futuro. Um tipo de sono menos comum é com um rato nadando, e se isso acontecer com você, é um sinal de sorte. Mas se aconteceu ao contrário, com um rato ou vários ratos te perseguindo, é sinal de má sorte.

