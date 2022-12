Moda: essas são as 5 peças certeiras para um look de Ano Novo de última hora

Mal nos recuperamos da ceia de Natal e agora temos pouco tempo para decidir sobre um dos looks mais importantes do ano: o look da virada! Se você ainda não separou a sua roupa para o Réveillon 2023, fique tranquila, pois existem peças e acessórios simplesmente infalíveis, para arrasar na noite.

As peças que listaremos abaixo, são a salvação de qualquer look e sempre ficarão bem em noite de fogos e comemoração. O melhor? São peças que seguirão como tendência em 2023, principalmente no verão, que acaba de começar.

5 peças infalíveis para seu look de Ano Novo

Top de crochê

O crochê é aquela tendência nostálgica que, sempre que volta à moda, enche o coração das loucas por peças personalizadas, de alegria. Em uma época em que todas parecemos desejar o conforto de nossos fiéis favoritos da infância agora, o sabor tangível da nostalgia permanece nos guarda-roupas em todo o mundo e, com certeza é a peça certa para a noite de Ano Novo.

O mais legal é que você pode combiná-lo com a parte de baixo que preferir: seja jeans, tecido, ou mesmo, combinações com o próprio crochê. Quem aí também é fã?

Peças de lantejoulas

Outra opção que é a cara da virada do ano são as peças com lantejoula. As calças são sempre uma proposta de elegância e conforto, pois as que estão em alta no momento, são as pantalonas. O segredo é escolher a peça que mais combina com o seu corpo e combiná-la com um top e acessórios de arrasar.

Mas você pode também apostar em uma peça única, como um vestido, e com certeza estará pronta para o brinde da meia noite.

Looks com mini macacão

Se você gosta de looks de Réveillon com um toque sexy e ultrafeminino, os macacões em sua versão mini são a chave do sucesso. Você pode optar por um branco, a cor da virada, ou abusar novamente do brilho e da lantejoula nessa opção. Afinal, no Réveillon, brilho nunca é demais.

Vestido de cetim

Esse é um clássico! Não tem uma virada que esse vestido não vem a tona. E, vamos combinar, é de uma elegância e sedução que só ele tem. Você pode escolher pela cor branca, ou experimentá-lo nos tons laranja e magenta, as cores de 2023.

Calça pantalona

A calça pantalona é uma das peças mais versáteis que temos. Além de ser uma ótima compra para fazer para a virada, por sabermos que ela será super bem utilizada no ano seguinte, ela deixa o nosso corpo maravilhoso.

Aposte em um top com laço para combinar. No pé? O que preferir, de rasteirinha, à tênis.