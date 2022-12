Horóscopo semanal: As previsões para cada signo do zodíaco de 26 a 30 de dezembro de 2022

Mais uma semana chegou e surpresas podem movimentar o fim de dezembro de 2022! Aqui você confere o horóscopo semanal, com previsões para todos os signos do zodíaco.

Confira tudo o que pode rolar de 26 a 30 de dezembro de 2022:

Áries

Gratidão e desapego; hora de agradecer a vida por tudo que ela te permitiu ter neste ano que está terminando e aprender a valorizar cada momento da sua existência.

É hora de se armar de coragem para sair do seu estado de conforto e se aventurar no próximo ano para fazer tudo o que planejou. Esta semana você terá um fechamento do ano com muitos trabalhos pendentes, por isso recomendo que você coloque em dia.

Convite para uma viagem. Sua compatibilidade amorosa continuará positiva no amor. Existe um alguém do signo de Capricórnio que falará com você de um compromisso firme.

Touro

Você deve ter em mente que haverá muitas novas oportunidades de crescimento e, principalmente, expansão dos seus conhecimentos. Além disso, esta carta o convida a viajar constantemente para conhecer outras culturas e formas de pensar.

Nesta semana você terá plenitude em sua vida e se sentirá mais forte e vivo do que nunca. Uma corrente de energias positivas estará em sua vida e no amor você continuará com seu atual parceiro conversando sobre compreensão e ter algo mais sério.

Os solteiros encontrarão um amor compatível do signo de Aquário, Virgem ou Libra. Você deve ser mais cauteloso com suas despesas.

Gêmeos

É hora de se reinventar e ter paz interior. Principalmente nesta semana que termina o ano, é muito importante encontrar a paz de espírito e deixar para trás aquele conflito por não ter alcançado a felicidade.

Através desta carta do horóscopo do tarô você terá mais maturidade mental na hora de tomar decisões e começará a fazer uma lista de tudo que faltou para realizar; no próximo ano você tentará alcançá-lo.

Viagens. Você receberá um presente que não esperava e isso lhe dará muita alegria. Você colocará coisas importantes em ordem.

Câncer

Momento de inspiração para ser o melhor em tudo e muito poder. Você está no momento de ser uma pessoa melhor e realizar todas as suas metas para o próximo ano.

Deixe o drama de lado e viva com a maior tranquilidade possível. Tenha segurança. A última semana do ano será de muito trabalho e para resolver todas as pendências.

Dívidas são pagas. Uma viagem acontecerá em breve. Você receberá um presente de última hora que o deixará muito feliz. Você resolverá burocracias e tudo sairá bem.

Tenha cuidado com problemas de dor ou problemas no ossos; cuida mais de si e evite acidentes na rua.

Leão

Fase de boa sorte e qualidade de vida. Coisas excelentes chegam para o seu signo no próximo ano; de conta de todas as suas pendências, principalmente com dívidas.

Seu ponto fraco será sua mente, nervos e estresse, por isso recomendo continue se exercitando e não bebendo tantas bebidas alcoólicas.

Lembre-se que ainda tem o final do ano para comemorar com seus amigos e familiares, então economize energia. Um amor do passado vai retornar para a sua vida.

Virgem

A última semana do ano pede que você se proteja mais; você nunca deve perder a confiança, mas é preciso aprender a definir bem quem são seus amigos de verdade.

Hora de agir com responsabilidade e consciência em sua vida; reflita sobre o que está fazendo e determine o que deseja para o seu futuro no próximo ano.

Não fique com pessoas que não te fazem sentir bem, pois é melhor ser sincero. Casais que constroem se reconhecem como caras metade. Prepare-se para grandes surpresas em sua vida em 2023.

Libra

Sinais de sorte e fortuna em suas vidas. É o momento exato de tomar uma solução para todos os problemas que você vem arrastando nos últimos dias; o sucesso chegará até você.

Fluidez e abundância chegam para assuntos financeiros. Novas oportunidades de trabalho. Planejamento para viajar.

O convite ou contato de uma nova pessoa chega e ela falará de amor. Não se feche e dê a si mesmo a oportunidade de conhecer pessoas mais compatíveis em sua vida.

Escorpião

Esta é uma fase de metamorfose e mudança radical em seu modo de vida e principalmente em seus hábitos.

É tempo de crescer e preparar tudo para o próximo ano em termos de trabalho, buscando o sucesso que deseja. Deseje que quem ama esteja bem, mas aceite que nem tudo é sua responsabilidade.

Você terá uma finalização. É preciso se concentrar em tudo o que você faz no trabalho. Uma proposta de relacionamento chega.

Não se castigue mais, lembre-se que existem situações que não podemos controlar e você só precisa ser forte para lidar com isso.

Sagitário

Momento de ter coragem diante das adversidades e continuar sendo quem você é. Assuma seu poder que não teme os problemas e desafios.

Compreensão para entender que experiências são aprendizados e você não deve ficar preso em nenhuma situação, muito menos no amor que não deu certo.

Lembre-se de valorizar e tratar bem seu parceiro, amigos e familiares que realmente o amam. Afaste-se de traidores.

Para a última semana do ano você vai retomar tudo o que construiu e o que faltou fazer, é importante fazer uma lista das resoluções para o próximo ano e começar a cumpri-las.

Capricórnio

Nesta última semana você ganha um dinheiro extra e tem a sorte ai lado. Evite ter problemas com o álcool e tente se controlar.

Momento de muito poder. Você está passando por uma fase de mudanças positivas, mas terá que fazer muito da sua parte para que isso aconteça.

Você aprenderá que o amor se dá e não se compra. Lembre-se que você foi feito para ser feliz de verdade. Você terá novas oportunidades de crescimento profissional.

São dias de comemoração e sua energia aumenta. Você estará com pressa e tarefas em seu trabalho, então tente se concentrar e cuidar da saúde.

Aquário

Maior inteligência e liberdade. Você deve aplicar toda a sua inteligência para resolver problemas financeiros e sentimentais.

Hora de crescer como pessoa e não depender mais de ninguém para ser feliz. A prosperidade chega em sua vida.

Lembre-se que seu signo sempre quer organizar tudo o que fará no ano que vem; procure anotar suas resoluções e colocar intenções com clareza.

Peixes

A força e a coragem estarão do seu lado, mas você não deve mais abaixar a cabeça diante dos outros. Seu signo tem a capacidade de ser o melhor em tudo que se propõe a fazer.

Novas oportunidades de crescimento profissional surgirão. Serão dias de muito trabalho na sua casa. Chance de colocar tudo ordem e pagar suas dívidas.

Cuide dos problemas estomacais ou intestinais porque são o seu ponto fraco. Esta semana um amor do passado vai procurar você e tentar reatar ou obter uma resposta.

