Estes foram o piores perfumes lançados em 2022

O final de ano é o momento de encontros, união e confraternização, mas também é data exata para falar a verdade. E foi assim que o youtuber especializado em perfumes, Junior Barreiros, listou os piores perfumes de 2022. A lista é uma opinião própria do influencer baseada em qualidade.

Biografia Encontros - Natura (masculino)

A linha é conhecida tanto do público masculino quanto do feminino, porém ‘Encontros’ foge do padrão de qualidade da marca. Segundo Junior, foi uma tentativa que não deu certo da marca lançar uma fragrância inspirada em Malbec, outra linha de uma marca nacional

Possui notas de Artemísia, Patchouli/Oriza, Cedro, Noz-moscada e Copaíba.

Egeo Sex Education - O Boticário (feminino)

Em parceria com a série teen da Netflix, a marca resolveu lançar uma fragrância jovem com uma abertura adocicada. Porém, seu aroma é confuso e não entrega uma proposta concisa. Além disso, não possui alta projeção ou fixação.

As notas de topo são Creme, Morango, Bergamota, Mandarina e Limão Siciliano. As notas de coração são Avelã, Peônia, Maçã, Osmanthus, Pera, Jasmim e Frésia e as notas de fundo são Baunilha, Almíscar, Cedro e Madeira de Âmbar.

CH Men Hot! Hot! Hot! - Carolina Herrera (masculino)

Não se deixe levar pelo frasco, pois mesmo com uma embalagem bem trabalhada e chamativa com aspecto camurça, seu aroma cítrico e amadeirado se confunde com a proposta, já que pelo nome, é esperado um perfume quente. O aroma é bom, mas o que deixa a desejar é o desempenho.

As notas de topo são Toranja, Folha de Violeta e Folhas de Ruibarbo. As notas de coração são Pimenta de Szechuan e Angélica e para fechar, as notas de fundo são Couro, Vetiver de Madagascar e Sândalo.

