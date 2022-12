Esta é QUANTIDADE MÁXIMA de adoçante que você deve consumir por dia

Os adoçantes artificiais são utilizados para substituir o açúcar, mas será que o produto é tão saudável quanto você imagina?

O adoçante artificial pode ser encontrado em muitos alimentos, como no ketchup, bebidas zero (sem açúcar), produtos para pessoas com diabetes e até mesmo lanches infantis. Não é necessário eliminar esses tipos de alimentos totalmente da sua alimentação, mas é preciso controlá-los.

Qual a quantidade correta?

Não existe um consenso único sobre o uso do adoçantes artificiais, mas ele varia de acordo com o peso corporal de cada pessoa.

Segundo texto do site Meganotícias, a Organização Mundial da Saúde (OMS) recomenda a seguinte quantidade:

Aspartame: 40 miligramas por quilo de peso corporal (mg/Kg)

Sacarina: 15 mg/Kg;

Sucralose: 5 mg/Kg;

Estévia: 4 mg/Kg;

Acessulfame de potássio K: 15 mg/Kg;

Neotame : 0,3 mg/Kg;

: 0,3 mg/Kg; Advantame: 5 mg/Kg;

Ou seja, se você usar esses produtos em gotas, é preciso ficar atento à quantidade que existe por porção. Por exemplo: em 5 gotas de sucralose existem 4mg, logo, se você pesa 70 quilos, o limite de gotas é 350 miligramas.

Mas não é algo tão preocupante, já que para atingir o limite em número de gotas de adoçante seriam necessários 437 gotas em apenas um dia.

Mesmo sendo um número impossível de alcançar adoçando apenas um café ou chá, fique atento aos outros alimentos que você consome diariamente, como sucos, bolos, biscoito e barras de cereais, pois esses alimentos também oferecem quantidades significativas de adoçantes, e o alto consumo pode fazer com que você chegue ao limite indicado.

Crianças devem ser mais cuidadosas

Como o limite diário do adoçante deve ser medido de acordo com o peso, as crianças devem ser cuidadosas. Por exemplo: uma criança que pesa 22 quilos não deve e consumir mais de 125 miligramas de sucralose por dia.

