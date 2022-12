Esses são os animais que NUNCA DORMEM!

Você gosta de tirar uma soneca? O sono é uma necessidade humana, assim como de outros seres vivos, contudo, existem animais que nunca dormem, outros que a ciência ainda não consegue explicar se eles dormem ou não e ainda os que dormem de forma diferente ou por pouco tempo.

De acordo com o TikTok ‘Banheira do Conhecimento’, que é voltado à curiosidades no geral, as girafas, por exemplo, são animais que não dormem quase nada, cochilando por poucos minutos que totalizam aproximadamente duas horas por dia. Elas fazem isso por instinto, para se protegerem de predadores.

Já os animais que os cientistas não conseguem explicar com exatidão se eles dormem ou não são os tubarões. Para respirar, os tubarões precisam estar em movimento para que a água passe pelas brânquias. Logo, a ciência acredita que eles nunca dormem profundamente, mas apenas vagam ‘com preguiça’ pela água

E por último, o animal que nunca dorme é a água-viva. Para dormir, o ser vivo precisa de um cérebro, e como as águas-vivas não possuem um, elas não dormem.

E ao contrário? Quais as criaturas que mais dormem? De acordo com o site ‘Portal do dog’, o animal que mais dorme é o coala, nativo da Austrália. Seu sono pode chegar em até 22 horas por dia. Já a preguiça fica com medalha de prata e seu sono chega em 20 horas diárias.

Entre os animais domesticados, o gato é o vencedor e seu sono pode durar 12 horas.

