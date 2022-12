Saiba como garantir o bem-estar do seu pet em viagens e durante as festas de fim de ano

Saiba como garantir o bem-estar do seu pet em viagens e festas de fim de ano (Reprodução/Freepik)

O fim do ano chegou e muita gente aproveita a folga para viajar e aproveitar as inúmeras festas comuns nesta época. Quem tem animais de estimação precisa ficar atento sobre alguns cuidados que devem ter para garantir o bem-estar dos pets e, claro, para que eles também possam curtir junto da família. Viagens, exposição a fogos de artifício e outras situações podem ser estressantes para os bichinhos.

“Alguns cuidados podem tornar as férias mais divertidas e não causar prejuízos aos pets. Uma viagem, assim como para nós humanos, pode ser muito cansativa e estressante para o animalzinho. Por isso, o tutor deve ficar atento a algumas recomendações antes e durante”, alerta o médico veterinário e coordenador do curso de Medicina Veterinária da Faculdade Anhanguera, Frederico Fontanelli Vaz.

O especialista deu algumas dicas para que os tutores garantam o bem-estar dos bichos nesta época do ano. Confira abaixo:

Levar ou não o pet em viagem?

Para fazer essa escolha, é necessário levar em consideração os fatores relacionados com a adaptação e comportamento do pet. Essa questão é muito particular de cada animal.

Alguns gatos podem não ser adeptos a mudanças e não gostam de sair da rotina, e essas alterações podem provocar estresse, levando a queda na imunidade e danos a sua saúde. Cães não apresentam tanta restrição nas alterações em sua rotina, mas também podem ter problemas durante a viagem.

Antes de qualquer tomada de decisão, outros aspectos que precisam de atenção e ser esclarecidos quando está sendo estudado onde o pet ficará durante a viagem:

O pet permanecerá no mesmo quarto que o dono ou o hotel/pousada tem um canil?

Esse local será próximo do quarto?

O pet ficará em contato com outros cães?

Esses cães serão do mesmo porte que o seu cão?

Meu pet está com a vacinação em dia?

Os outros animais estarão vacinados e bem de saúde?

Meu pet permite socialização? Os outros animais serão sociáveis?

Existe um controle por parte do estabelecimento exigindo um atestado de boa saúde do animal?

Caso a escolha seja que o pet fique em casa, é necessário observação e acompanhamento durante todo o período de viagem. Importante que tenha uma companhia de confiança e que goste de animais (um amigo, vizinho ou até um profissional de confiança, como um pet sitter, babá de animais, ou serviços como creches para pets) que já o conheça e que ele também conheça essa pessoa/local, pois isso facilitará a convivência e dia a dia.

Entre os cuidados essenciais estão: higienização do ambiente, troca e limpeza dos potes de água, alimentação entre duas ou três vezes no dia, passeios regulares, observação em qualquer mudança de comportamento, brincadeiras, atenção e carinho.

O pet vai...então faça pausas no trajeto!

O trajeto até o destino das férias deve conter paradas planejadas, para que os seus bichinhos possam fazer suas necessidades (urinar e defecar) e tomar água.

Além disso, o ideal é que os animais parem de se alimentar 3 horas antes da partida, para evitar que fiquem enjoados e acabem vomitando.

Caixa de transporte

Além de ser uma exigência em companhias rodoviárias e aéreas, uma viagem de carro se torna mais segura quando o pet está acomodado em uma caixa de transporte confortável.

O Código de Trânsito Brasileiro (CTB) não permite que animais fiquem soltos dentro do veículo, entre as pernas do passageiro ou nos bancos, assim como em caçambas de pick-ups e caminhonetes.

Animais devem estar com as vacinas em dia antes de viajar Imagem: Pexels

Vacinas

Para viagens, tutores devem ter em mãos o atestado sanitário do seu bicho de estimação, certificando que o animal está em boas condições de saúde e atende às medidas definidas pelos órgãos públicos, além da carteira de vacinação.

A documentação é imprescindível até mesmo para trajetos feitos em veículo próprio. Em caso de viagem internacional, o comprovante de chipagem também é necessário. Exames, vermífugos, controle de pulgas e carrapatos também devem estar em dia.

Fique de olho no pet!

Prevendo qualquer situação de desaparecimento, é recomendado colocar no animal coleira contendo identificação, como nome e telefone dos donos.

Cães costumam sofrer com barulhos dos fogos de artifício Foto: Pixabay

Fogos de artifício

Os fogos de artifício são sinônimo de medo e muito incômodo. Os cães têm audição apurada e escutam de 4 a 6 vezes mais que os humanos, um dos fatores que fazem com eles sintam medo dos foguetes. Os gatos conseguem disfarçar melhor, mas eles também se assustam e procuram abrigos para se esconder.

Como os fogos podem trazer problemas para a saúde dos animais, é importante que os tutores adotem alguns cuidados para preservar os pets

Algumas dicas para cuidar do seu pet na noite de réveillon incluem: