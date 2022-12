O que as cartas do tarot revelam para a última semana de 2022 de Leão, Virgem, Libra e Escorpião Foto ilustrativa - Freepik - @sylv1rob1

Agora que o Natal quase acabou, muita coisa pode acontecer na semana de 26 de dezembro a 1 de janeiro de 2023, não é mesmo? E, pensando nisso, trouxemos hoje as previsões das cartas do tarot para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião. Preparado para conferir?

Leão

A mensagem das cartas para a pessoa de Leão é direta: por vezes, o amor pode estar mais próximo do que imagina, mas, para perceber isso, é preciso saber observar bem quem te rodeia.

Além disso, é necessário entender que nem sempre a pessoa ideal para você é aquela dos “sonhos”. É preciso ter humildade para aceitar certas coisas.

Por fim, esteja preparado, pois 2023 pode trazer surpresas profissionais muito positivas.

Virgem

Esta será uma semana em que você deverá ter muita paciência para não entrar em conflitos desnecessários, estes que podem ser notados em seu ambiente de trabalho.

Aproveite o encerramento do ano para desenhar quais serão as metas para 2023 e começar a investir mais em alguns planos seus. De forma geral, redirecione seu foco!

Confira também estes conteúdos de nosso portal:

Libra

Para a pessoa de Libra, as cartas do tarot indicam uma semana em que se sentirá mais livre e com vontade de explorar coisas e pessoas novas. Apenas um alerta: não troque o certo pelo duvidoso para depois não se arrepender.

Desfrute dos últimos dias do ano com aqueles que ama e deixe seus sentimentos fluírem.

Escorpião

Tome cuidado para que suas atitudes não ofendam algumas pessoas, principalmente aquelas que mais querem o seu bem. Caso se veja no meio de uma decisão a ser tomada, escolha sempre priorizar as pessoas que ama.

Por fim, não se esqueça que os momentos que passa com os demais são mais importantes que presentes.

Com informações do portal Depor.