4 alterações nos ouvidos que podem indicar que você tem algum problema de saúde

As orelhas e ouvidos não são regiões do corpo que costumamos prestar muita atenção. Porém, alterações no ouvido podem indicar problemas na sua saúde em gera, por isso é preciso sempre ficar atento. Veja a seguir alterações nos ouvidos que indicam problemas de saúde.

Coceira

Não sendo levada muito a sério pelas pessoas, a coceira na parte externa da orelha pode indicar uma infecção de fungos ou até mesmo alguma condição na pele, como eczema ou psoríase. Caso a coceira esteja acompanha pelo escorrimento de um líquido branco, o mais provável é que seja uma infecção.

Zumbido

O zumbido no ouvido é algo comum e acontece geralmente após a exposição à barulhos altos, como um show. Porém, se você costuma ouvir um ruído ou zumbido constante sem nenhuma causa aparente pode indicar que você tem algum ferimento na cabeça ou ainda que existe um problema na na articulação temporomandibular.

LEIA TAMBÉM: Casos de catapora têm alta em São Paulo; veja como se prevenir da doença

Orelhas vermelhas

A orelha vermelha pode estar associada a uma síndrome rara que leva o mesmo nome. A ‘síndrome da orelha vermelha’ causa queimação nas orelhadas que pode ser acompanhada por uma forte dor de cabeça. Ainda não há muitas informações sobre a condição, mas ela provavelmente está associada aos nervos dos ouvidos.

Você não ouve bem

A perda auditiva, parcial, completa, em um ou nos dois ouvidos, é um claro sinal de que algo não está certo.

Segundo o site Meganotícias, a perda da audição pode ser um sinal precoce de demência ou Alzheimer ou ainda ser um sinal de diabetes não tratada.

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

LEIA MAIS:

⋅ 5 dicas para ter uma mente descansada e mais produtiva

⋅ 4 alimentos que você deve evitar na ceia de Natal

⋅ Vai comer na praia? Nutricionista dá dicas de como se alimentar de forma saudável durante viagem de fim de ano