Veja os melhores looks da outra protagonista da Copa do Catar: a esposa do Messi

A Argentina é a nova campeã mundial e, com isso, todos os olhares se voltaram para o jogador Lionel Messi - tanto que ele pode até mesmo ter o rosto estampado em notas de peso. Mas nem só ele roubou as atenções, sua esposa, Antonela Roccuzzo, também atraiu olhadas durante a estadia no Catar.

Antonela Roccuzzco é uma mulher que se mantém discreta em termos de estilo, mas sem deixar de lhe dar aquele toque casual elegante e muito chique. No Catar, a vimos usando looks casuais com a camisa da seleção argentina, combinando com jeans e tênis. Durante as partidas, ela confirmou que procurava apoiar Messi e os demais jogadores.

Quem é Antonela Roccuzzco e qual é o estilo dela?

Antonela tem 34 anos, é empresária e mãe de Thiago, Mateo e Ciro e apesar de a termos visto bastante descontraída durante os jogos que a seleção argentina disputou no Qatar, as suas redes sociais mostram que o seu estilo é muito cool e sofisticado. Quer mais uma fashionista para a sua lista de inspirações de looks? Adicione ela.

Estilo casual

As peças básicas são algo essencial no guarda-roupa de Antonela e podemos ver isso em várias de suas publicações. Dessa vez, a combinação da calça cáqui com a blusa branca sem mangas com nó pode ser bem simples, mas o detalhe da bolsa transversal Chanel deu o upgrade que ela precisava. A cor verde da bolsa elevou o visual e deu vontade de passear por Paris com ela.

Looks para sair

Para ocasiões um pouco mais formais, a mulher do jogador de futebol deixa o jeans e o tênis de lado e dá lugar às plataformas. Para parabenizar Messi pelo aniversário, Antonela publicou uma foto em que usava cropped e saia monocromáticos, combinados com bolsa e plataformas contrastantes. Será que essa é a fórmula e a cor favorita da argentina?

Show de Louis Vuitton

Outro dos looks com os quais ela fez sucesso é esta proposta que ela usou para participar do desfile primavera/verão 2022 da Louis Vuitton no Museu do Louvre. Mantendo-se fiel ao seu estilo básico e discreto, Antonela usou um top e saia pretos que combinou com uma jaqueta jeans, botas pretas de cano alto e uma bolsa vermelha Louis Vuitton Capucines Mini para adicionar um toque colorido à roupa.

Look verão

A esposa de Messi mostra que, mesmo com a simplicidade, é possível acertar no look. Nesta publicação, ela aposta em um shorts curto, regatinha básica e uma rasteirinha com pingentes dourados, combinando com a corrente da bolsa transversal. É um look com cara de praia e fácil de recriar.

Esportivo

Muitas das imagens que também enchem o Instagram de Antonela são os seus looks desportivos em que não podem faltar leggings, tops, sweatshirts, joggers e conjuntos da marca Alo, a qual a musa é embaixadora e usa as peças para estar confortável em casa ou para praticar um pouco de ioga, como exemplo em suas postagens.

Noite de gala

Não poderia faltar essa foto, com os homens da sua vida babando por ela, em uma noite de celebração para Lionel Messi.