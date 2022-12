Os 4 melhores perfumes masculinos nacionais para você conhecer em 2023

Com o final do ano, as pessoas começam a fazer diversas promessas e projeções para o ano seguinte. Vale de tudo: cuidar mais da saúde, economizar dinheiro ou até mesmo focar em um hobby. E entre os hobbies escolhidos, um deles pode ser colecionar perfumes.

Se você já tem um acervo de fragrâncias ou deseja começar agora, que tal descobrir quais são os melhores perfumes masculinos nacionais? Segundo o canal do YouTube ‘Fragrance Xpress’, os aromas a seguir estão entre os melhores masculinos. Confira.

Malbec Black - O Boticário

O perfume faz parte de uma das linhas de perfumes masculinos mais famosas do Brasil.

Possui uma fragrância amadeirara e noturna com notas de Canela, Cardamomo, Gengibre, Limão, Junípero ou zimbro e Bergamota no topo. As notas de coração são Sálvia e Gerânio e as notas de fundo são Baunilha, Benjoim, Olíbano, Sândalo, Âmbar, Cashmeran e Patchouli ou Oriza.

Essencial Único - Natura

Considerado pelos especialistas um dos melhores, senão o melhor, perfume lançado em 2022, Essencial Único traz um aroma intenso.

As notas de topo são Açafrão, Ishpink, Noz-moscada, Pimenta Rosa e Pomela. As notas de coração são Copaíba, Vetiver, Cedro e Frésia e as notas de fundos são Ládano, Âmbar, Cumarina, Benjoim, Mirra, Opoponax, Baunilha e Almíscar.

Fava Tonka & Chocolate - Maracujá Brasil

Saindo das marcas famosas, esse aroma da Maracujá Brasil compete de igual para igual com fragrâncias importadas. É o perfume de melhor custo benefício da lista.

As notas de topo são Pimenta Preta, Sálvia e Bergamota. As notas de coração são Patchouli ou Oriza, Sândalo, Orquídea e Cravo e as notas de fundo são Chocolate, Fava Tonka, Tabaco, Almíscar e Âmbar.

Heroin Sport - Sapientiae Niche

As notas de topo desse perfume são Junípero ou zimbro, Lavanda, Pimenta Rosa, Alecrim, Bergamota da Calábria e Fêno. A fragrância continua com as notas de coração em Absinto, Cannabis, Amêndoa Amarga e Íris e finaliza com notas de fundo de Musgo de Carvalho, Âmbar Cinzento, Cedro, Patchouli ou Oriza e Camurça branca.