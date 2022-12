Moda: 5 ideias de looks com tênis que continuam elegantes para este Natal

Looks elegantes com tênis para o Natal Pinterest Just Look

O ano passou tão rápido, a última semana mais ainda e a noite de Natal chegou e você esqueceu de preparar o seu lookinho? Fica tranquila, pois aqui, lhe daremos dicas de looks com tênis para ficar elegante, sem abrir mão do conforto.

Afinal, é apenas um mito que para ficar sofisticada é preciso usar sapatos de salto alto, não é mesmo? A forma como combinamos um tênis com peças de roupa, é que realmente faz a diferença.

Looks com tênis elegantes e confortáveis para o Natal de 2022

Saia plissada e tênis

Se existe uma combinação infalível, é esta. A saia plissada traz a elegância necessária para o look, além de ser super confortável e fácil de combinar. Você pode optar por utilizar com camisetinha, como na inspiração acima, ou mesmo camisa.

Vestido longo e tênis

Um maxi dress é sempre uma escolha perfeita para as festas. Se você adicionar a ele, acessórios como cinto na cintura, deixam o look ainda mais elegante. Você pode optar por um vestido longo ou em sua versão midi e ele permitirá que você pareça jovem e elegante, o que o torna válido para mulheres de todas as idades.

Camila, jeans e tênis

Um look clássico e que com certeza você tem em casa é uma camisa, para colocar por dentro do seu jeans, deixando o visual mais elegante. Combinando com um tênis, os cabelos presos e uma boa maquiagem, é a escolha certa para a sua noite de Natal.

Blazer e tênis

Se você não quer usar o terno completo, mas quer um blazer poderoso, não tenha medo de experimentar um tênis branco para contrabalançar a formalidade da outra peça de roupa. Você acertará combinando o blazer tanto com vestido curto, shorts, ou mesmo jeans.

Legging e tênis

Por fim, entre os looks elegantes e confortáveis do tênis para o Natal 2022, não podemos deixar de lado a sensualidade da legging combinada com uma peça oversize.