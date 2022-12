‘Finalmente’ o fim? Vidente que previu o atentado de 11 de setembro e pandemia anuncia novas tragédias para 2023

Baba Vanga fez previsões assustadoras para o ano de 2022 (Reprodução / The Mirror)

Se você já tem um pouco mais de idade provavelmente já ‘presenciou’ o fim do mundo algumas vezes. Há décadas teorias sobre quando vai ser o fim do mundo ronda o imaginário popular e após a popularização da internet um novo apocalipse surge diariamente.

2000, 2012, 2017… Agora é a vez de 2023. De acordo com matéria da UOL e previsões da vidente Vangelia Gushterova, popularmente conhecida como ‘Baba Vanga’, que teria previsto outros acontecimentos, como a morte da princesa Diana e uma pandemia, em 2023 a humanidade vai passar por algo surpreendente.

Mesmo falecida há 25 anos, Baba Vanga deixou visões para o futuro. Segundo ela, no próximo ano o planeta que habitamos vai passar por explosão nuclear, tempestades solares, uma alteração na órbita terrestre, testes de armas biológicas em pessoas e ainda a redução de gestações e nascimentos de de forma natural. Ufa…

De acordo com a reportagem, entre as teorias mais famosas da vidente estão o acidente de Chernobyl, o fim da União Soviética, o atendo ao World World Trade Center e também as mortes de Josef Stalin (1878-1953) e da princesa Diana (1961-1997).

Profecias até o ano 5079

Mesmo falecida em 1996, com 84 (ela também previu isso) a búlgara Vangelia Gushterova deixou previsões até 5079.

Teorias não tão precisas

A vidente, que cresceu em um local onde hoje é a Macedônia, não tem precisão em suas visões e os teóricos costumam relacionar suas falas aos fatos.

Em uma premonição de 1989, a búlgara fez uma declaração que mais tarde foi relacionada ao ataque às torres gêmeas.

“Horror, horror. Os irmãos americanos vão cair após um ataque com aves de aço. Sangue inocente será derramado”

2022 ainda não acabou

Para 2022, Vanga havia previsto uma nova pandemia e tsunamis mortais. De fato nesse segundo semestre o a infecção de covid voltou a preocupar diversos países e o uso de máscara voltou a ser obrigatório no transporte público em cidades como São Paulo, mas as tsunamis não aconteceram. Mas ainda falta uma semana para acabar o ano…

