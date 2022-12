Esses foram os 10 perfumes masculinos nacionais mais vendidos de 2022

3 melhores perfumes masculinos do O Boticário para você adquirir Imagem: reprodução Instagram (@oboticario)

Será que os perfumes que você utiliza está entre as fragrâncias mais vendidas de 2022 ou você é o diferentão? Conversando com especialistas da área de pesquisa e marketing do mundo da perfumaria, a youtuber Suzy Moura criou um top 10 com os perfumes masculinos mais vendidos deste ano. Confira!

10º Essencial Exclusivo - Natura

As notas de topo são Conhaque, Maçã Granny Smith, Cardamomo, Gengibre e Manjericão. As notas de coração são Pimenta Rosa, Lavanda, Gerânio e Artemísia e as notas de fundo são Almíscar, Cedro, Patchouli ou Oriza, Musgo e Notas de Óleo.

9º Sr. N - Natura

As notas de topo são: Limão, Gálbano e Toranja. As notas de coração são: Artemísia, Lavanda e Cardamomo. As notas de fundo são: Patchouli ou Oriza, Vetiver e Baunilha.

8º Kaiak Urbe - Natura

As notas de topo são: Notas Verdes, Maçã, Hortelã, Bergamota, Limão, Mandarina e Dihydromyrcenol. As notas de coração são: Noz-moscada, Lavanda, Gerânio e Manjericão. As notas de fundo são: Almíscar, Sândalo, Madeiras Exóticas, Âmbar, Fava Tonka e Cedro.

7º Kaiak Pulso - Natura

As notas de topo são: Lima, Bergamota e Limão. As notas de coração são: Rosa, Coentro e Lírio-do-Vale. As notas de fundo são: Almíscar, Cedro e Madeiras Exóticas.

6º Kaiak - Natura

As notas de topo são: Bergamota, Limão de Amalfi, Cassis e Gálbano. As notas de coração são: Flor de Laranjeira Africana, Gerânio, Jasmim, Lírio-do-Vale e Madeiras Transparentes. As notas de fundo são: Musgo de Carvalho, Almíscar, Âmbar e Sândalo.

5º Malbec Black - O Boticário

As notas de topo são: Canela, Cardamomo, Gengibre, Limão, Junípero ou zimbro e Bergamota. As notas de coração são: Sálvia e Gerânio. As notas de fundo são: Baunilha, Benjoim, Olíbano, Sândalo, Âmbar, Cashmeran e Patchouli ou Oriza.

4º Essencial - Natura

As notas de topo são: Bergamota, Noz-moscada, Toranja, Manjericão, Gálbano, Lavanda e Junípero ou zimbro. As notas de coração são: Alecrim, Patchouli ou Oriza, Sálvia, Gerânio e Jasmim. As notas de fundo são: Cedro da Virgínia, Mirra, Musgo de Carvalho, Sândalo, Âmbar, Abeto e Almíscar.

3º Natura Homem

As notas de topo são: Gengibre, Bergamota e Noz-moscada. As notas de coração são: Maçã, Pera e Pêssego. As notas de fundo são: Cedro, Almíscar e Sândalo.

2º Kaiak Aventura - Natura

As notas de topo são: Bergamota, Artemísia e Cassis. As notas de coração são: Pimenta Preta, Lírio-do-Vale e Dihydromyrcenol. As notas de fundo são: Almíscar, Âmbar e Sândalo.

1º Malbec - O Boticário

As notas de topo são: Cedro da Virgínia, Incenso, Pimenta, Lima, Mandarina, Cassis, Bergamota, Limão de Amalfi, Folha de Violeta e Cardamomo. As notas de coração são: Cedro, Patchouli ou Oriza e Sândalo. As notas de fundo são: Musgo de Carvalho, Âmbar, Benjoim e Almíscar.