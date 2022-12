Para aumentar ainda mais a privacidade de suas mensagens, você pode ativar o bloqueio por impressão digital ao abrir o WhatsApp no seu aparelho.

Como detalhado pelo blog do app, ao ativar esse recurso, você precisará usar sua impressão digital para acessar o app.

Truque para deixar seu app WhatsApp muito mais seguro e blindado contra invasores

Para utilizar o bloqueio por impressão digital no WhatsApp, você precisa ativar essa função nas configurações do seu aparelho.

Confia como ativar o bloqueio por impressão digital:

Abra o WhatsApp e toque em Mais opções> Configurações > Conta > Privacidade.

Deslize até o final da tela e toque em Bloqueio por impressão digital.

Ative Desbloquear com impressão digital.

Toque no sensor de impressão digital para confirmar sua impressão digital.

Selecione um intervalo de tempo para que a autenticação por impressão digital seja solicitada. Ative Mostrar conteúdo nas notificações caso você queira visualizar uma prévia das mensagens de texto nas suas notificações.

O bloqueio por impressão digital está disponível somente para celulares com sensor de impressão digital com sistema operacional Android 6.0 ou posterior e compatíveis com a API de biometria do Google.

Desativar o bloqueio por impressão digital

Ainda de acordo com as informações, você ainda poderá atender a chamadas se o app estiver bloqueado.

Com informações do blog do app