Estes foram os itens mais pedidos dos brasileiros em um aplicativo de comida

Você costuma pedir sempre as mesmas coisas no aplicativo de comida ou gosta de variar? O iFood, um dos aplicativos de comidas mais utilizados, resolveu entrar na brincadeira de ‘retrospectivas’, muito comuns em redes sociais e streamings e criou o ‘Meus Foods 2022′, para que o usuários descobrissem o que mais pediram no app durante o ano.

Além da retrospectiva, a rede também divulgou os itens mais pedidos pelos brasileiros na plataforma ao longo de 2022. Os pedidos variaram de lanches à comida típica brasileira. Segundo estatística, 36% do pedido foi de lanche, seguido por comida brasileira, com 17% dos pedidos. Em terceiro vem a pizza, com 14% do total dos pedidos.

LEIA TAMBÉM: esses aplicativos de celulares são simples, mas renderam uma boa grana aos criadores

Veja a lista completa e o número de pedidos:

Hambúrguer: Mais de 115 milhões de pedidos;

Refrigerantes: Mais de 67 milhões de pedidos;

Sanduíches Wraps: Mais de 56 milhões de pedidos;

Pratos com Carne: Mais de 51 milhões de pedidos;

Pratos com Frango: Mais de 45 milhões de pedidos;

Marmitas: Mais de 39 milhões de pedidos;

Açaís: Mais de 34 milhões de pedidos;

Pizzas: Mais de 31 milhões de pedidos;

Massas Mais de 30,6 milhões de pedidos;

Sobremesas: Mais de 30 milhões de pedidos;

Itens de mercado mudaram em virtude da Copa do Mundo

Já os pedidos de itens de mercado mudaram do primeiro para o segundo semestre, segundo o site ‘News iFood’. A Copa do Mundo, que aconteceu entre os meses de novembro e dezembro, provavelmente é a culpada pelas mudanças, já que os itens mais comprados estão associados à confraternização. Até o primeiro semestre, os itens mais pedidos eram leite, banana, óleo, macarrão instantâneo e limão. Porém, a lista final de itens de mercado mais pedidos ficou assim:

10° Detergente;

9º Refrigerante;

8º Açúcar;

7º Laranja;

6º Limão;

5º Macarrão instantâneo;

4º Óleo;

3º Banana;

2º Leite;

1° Cerveja.