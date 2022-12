Esses foram os 10 perfumes femininos nacionais mais vendidos de 2022

Quais será que foram os perfumes queridinhos do público brasileiro em 2022? Essa foi a dúvida que a youtuber Suzy Moura, do canal ‘Perfumando-se’ teve. Ela resolveu conversar com pessoas da área de vendas e de marketing para chegar nesta lista. Confira!

10º Ekos Frescor de Maracujá - Natura

As notas de topo são Maracujá, Bergamota, Mandarina, Alecrim, Anis e Maçã. As notas de coração são Violeta, Rosa, Lírio-do-Vale e Jasmim e as notas de fundo são Almíscar, Sândalo, Cedro e Musgo de Carvalho.

9º Kriska - Natura

As notas de topo são Pêssego, Ameixa, Damasco, Amora, Abacaxi, Flor de Laranjeira, Gálbano, Cardamomo, Cassis, Osmanthus, Notas Verdes e Bergamota. As notas de coração são Cravo, Rosa, Ylang Ylang, Tuberosa, Gardênia, Lírio, Jacinto, Jasmim, Frésia e Lírio-do-Vale e as notas de fundo são Baunilha, Âmbar, Benjoim, Fava Tonka, Sândalo, Almíscar, Patchouli ou Oriza, Cedro e Vetiver.

8º Floratta in Gold - O Boticário

As notas de topo são Pêssego, Abacaxi, Orquídea e Néroli. As notas de coração são Heliotrópio, Jasmim e Lírio-do-Vale e as notas de fundo são Âmbar, Baunilha, Sândalo e Almíscar.

7º Egeo Dolce - O Boticário

As notas de topo são Notas Doces, Framboesa e Nectarina. As notas de coração são Algodão-Doce, Anis, Violeta e Madressilva e as notas de fundo são Baunilha, Fava Tonka, Âmbar, Almíscar e Sândalo.

6º Floratta in Rose - O Boticário

As notas de topo são Pimenta Rosa, Notas Frutadas, Mandarina, Pêssego, Damasco e Cassis. As notas de coração são Tintura de Rosa, Ylang Ylang, Gardênia e Lírio-do-Vale e as notas de fundo são Almíscar e Notas Amadeiradas.

5º Floratta in Blue - O Boticário

As notas de topo são Chá, Lima, Bergamota, Gerânio e Tintura de Rosa. As notas de coração são Lírio-do-Vale, Gardênia e Jasmim-Manga e as notas de fundo são Almíscar, Cedro da Virgínia, Sândalo e Vetiver.

4º Meu Primeiro Humor - Natura

As notas de topo são Pera, Cassis e Cítricos. As notas de coração são Lírio-do-Vale, Jasmim e Macadâmia e as notas de fundo são Almíscar, Sândalo e Âmbar.

3º Luna - Natura

As notas de topo são Mandarina Italiana, Frutas Vermelhas, Pimenta Rosa, Maçã, Pêssego, Ameixa e Extrato de CO2. As notas de coração são Óleo de Rosa, Óleo de Rosa turca, Jasmim Sambac, Jasmim Egípcio, Néroli tunisiano e Violeta e as notas de fundo são Patchouli ou Oriza, Cedro, Almíscar, Notas Doces, Baunilha, Âmbar, Maltol e Extrato de CO2.

2º Essencial Exclusivo - Natura

As notas de topo são Notas Frutadas, Mandarina e Laranja. As notas de coração são Magnólia, Frésia e Rosa e as notas de fundo são Almíscar, Sândalo e Vetiver.

1º Lily - O Boticário

As notas de topo são Damasco, Pêssego, Pera, Pimenta Rosa e Mandarina. As notas de coração são Lírio, Jasmim, Osmanthus, Gardênia, Íris, Violeta, Narciso e Rosa e as notas de fundo são Baunilha, Âmbar, Almíscar, Sândalo, Patchouli ou Oriza, Vetiver e Musgo.