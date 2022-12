As mensagens importantes das cartas do tarot para o Natal de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes Foto freepik - @blasco5

O dia de Natal está quase chegando e nesta oportunidade as cartas do tarot trazem mensagens importantes com conselhos para 4 signos do zodíaco: Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.

Se você quer descobrir qual a carta da semana do seu signo, basta que o busque na lista que deixaremos a continuação.

Sagitário - A Sacerdotisa

É hora de se jogar! A oportunidade vai passar por seu caminho e esta será a hora de você tomá-la, caso contrário, verá que a sua vida permanecerá no mesmo lugar, o que nem sempre é positivo.

Sobre a vida amorosa, a carta de Sagitário deixa um conselho importante: vá atrás daquela pessoa que tanto gosta. Não há nada de mal em ser você a dar o primeiro passo e, aliás, o crush está esperando isso.

Capricórnio - Três de Copas

Essa é uma semana repleta de positividade para a pessoa de Capricórnio e que pode chegar de várias formas, uma promoção no trabalho, uma notícia que não esperava, entre outros. Saiba que a prosperidade financeira também está do seu lado.

É importante lembrar que nem tudo é possível sozinho na vida e a pessoa que está ao seu lado só quer que você abra espaço para ela te ajudar.

Leia também estes conteúdos:

Aquário - Rei das Varinhas

Esta tem sido uma semana em que se sente insegura devido a diversos fatores, mas não se preocupe, pois é algo passageiro e você logo notará a mudança chegando. Saiba que o universo trará bons ventos para a sua vida, basta que continue mantendo sua força de vontade.

Um conselho importante para a pessoa de Aquário e que é deixado pelo tarot, é que você esqueça de vez o passado e se abra para esta pessoa que tanto quer uma chance, pois ela irá te surpreender.

Peixes - Quatro de Ouros

A mensagem da carta do tarot para a pessoa de peixes é direta: é hora de confiar mais em você e se arriscar nas oportunidades que a vida te dá. Você só terá êxito uma vez que se jogue de cabeça neste projeto que tanto se doou e espera colher os frutos.

Aproveite o que resta da semana para estar próximo daqueles que ama e cuide mais de seu relacionamento e de seu companheiro.

Com informações do portal Nueva Mujer.