Viciado em treinar? Bactérias do intestino podem explicar ânimo (ou a falta dele) que você sente para praticar exercícios

Você é do tipo de pessoa que não sente ânimo para praticar exercícios físicos? Então você já pode começar a culpar as bactérias. É que pesquisadores da Universidade de Pensilvânia, Estados Unidos, realizaram uma pesquisa que informa que as bactérias intestinais podem influenciar a motivação para a prática de atividades físicas.

Segundo os pesquisadores, alguns microrganismos aumentam a liberação de dopamina, conhecida como hormônio da felicidade, que aumenta a motivação e provoca a sensação de prazer, durante a prática de exercícios físicos.

O estudo, que foi publicado na a Revista Nature, utilizou 200 ratos de laboratórios, que foram estimulados a correr, caminhar em uma esteira e girar em uma roda. Segundo a publicação, os animais apresentaram diversos tipos de desempenho.

LEIA TAMBÉM: Início do verão: essas são as principais doenças nesta época do ano

Os cientistas responsáveis não encontraram ligação entre os genes dos ratos e a performance física obtida, então começaram a avaliar o metaboloma (junção de metabólitos que o organismo gera) , metabolismo e também as bactérias intestinais.

Tanto o metabolismo como o metaboloma não apresentaram comprovações capazes de explicar a diferença no desempenho, contudo, os microrganismos do intestino sim.

Para essa nova parte dos teste, os pesquisadores utilizaram antibióticos nos camundongos, eliminando parte da flora intestinal. Após o medicamento foi observado que 50% do desempenho dos ratos caiu comparado aos dados anteriores e também às performances dos ratos que não foram medicados.

Os cientistas concluíram então que existe ligação entre bactérias presentes no intestino e uma área no cérebro que causa motivação. Ou seja, esses organismos produzem metabólitos que são identificados por neurônios presentes no intestino, que por sua vez se ativam durante o exercício físico que transmitem o sinal para o cérebro e elevam a dopamina do corpo.

Mesmo com a animação dos cientistas pelo resultado, ainda são esperados mais testes para comprovar a ligação entre o intestino e o cérebro e seja desenvolvido intervenções para motivar a prática de atividades físicas.

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

LEIA MAIS:

⋅ Como diferenciar os sintomas de COVID-19 e de uma gripe comum

⋅ Medo do escuro? Hábito de dormir com luz acessa pode fazer mal à saúde

⋅ 3 tipos de alimentos que você deve comer durante a gravidez para o seu bebê ganhar peso