Relacionamento: 5 formas de não ser TÓXICO ao perceber distanciamento do parceiro

Devido os altos e baixos do relacionamento, é comum se sentir inseguro uma vez ou outra. Contudo, para uma relação saudável, este sentimento jamais deverá ser constante. Se for o caso, algo está errado.

O afastamento de seu parceiro, por exemplo, pode significar diversas coisas. Tudo dependerá do contexto e de como ele reage no dia a dia. Para te ajudar a identificar, trouxemos algumas dicas, baseado em um artigo no portal Nueva Mujer.

Talvez, o comportamento de seu companheiro possa ter mudado devido a algum acontecimento externo. Antes de tomar alguma atitude, a situação deverá ser entendida em primeiro lugar.

Não se desespere se você notou esse tipo de atitude em seu companheiro. É preciso reagir de formas que não sejam tóxicas.

1 – Não crie cenários

Não faça suposições sobre o que está acontecendo, pois isso pode deixá-lo ainda mais afetado. Investigue o cenário para decidir o momento certo de tomar uma atitude.

O importante é estabelecer uma conexão para entender o que está acontecendo, de fato. A conversa é a chave para lidar com qualquer problema conjunto. Assim, você evitará ser uma pessoa tóxica com ele.

2 – Nunca coloque pressão

Pressionar seu parceiro pode piorar ainda mais a situação, além de acabar com seu progresso de descoberta.

Embora seja seu direito entender o que está acontecendo, é importante que você dê certo espaço a ele e evite pressioná-lo.

3 – Fale saudável e claramente

Ao iniciar a conversa, você precisa ter muita cautela. Também é necessário dizer que é uma situação desconfortável para você. Seja transparente e mostre que você está interessado em resolver a situação.

Entenda que a preocupação não é de “pisar em ovos” para lidar com alguém que você ama, mas sim usar a sensibilidade para solucionar o problema.

4 – Ajude na solução

Quando estiver ciente dos motivos, se houver espaço, é importante que você esteja aberto para encontrar várias soluções possíveis. Tenha empatia, caso a questão seja pessoal. Você deverá passar confiança e suporte.

5 – Não se culpe se a distância representar falta de interesse

Se o seu parceiro decidir que essa distância significa o fim do relacionamento, é hora de se afastar e evitar se sentir culpado.

Cuide do seu emocional e foque apenas no seu bem-estar. Por mais que seja dolorido, empurrar o que não está dando certo com a barriga pode ser ainda pior no futuro. O único amor a ser trabalhado daqui em diante será o próprio.