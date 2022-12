Você já viu por aqui as pessoas que ficaram ricas com invenções consideradas inúteis, como um pet que na verdade é uma simples pedra (e é vendida até hoje) ou o cobertor com mangas. E nesta mesma linha, o canal ‘Nerd Show’ também listou os aplicativos de celular mais inúteis. Veja quais são a seguir.

iFart

Considerado a evolução da piada de ‘tiozão’ com o barulho de peidar, o aplicativo age literalmente como o seu nome em inglês diz. o iFart, ou “Eu peido”, lançado em 2008 por Joel Comm emite um barulho de peido. E só. Entre as funcionalidades, estão o tipo de som que você deseja o peido, o peido programado ao pegar o celular e um timer, como se fosse um despertador ao som de flatulência. Mesmo com a ideia simples e o valor de 99 centavos de dólares na época, cerca de 100 mil pessoas resolveram testar o produto nas somente nas duas primeiras semanas.

Prometeram e entregaram nada: esses aplicativos de celulares são simples, mas renderam uma boa grana aos criadores Imagem: reprodução Youtube (Canal Nerd Show

I Am Rich

Seria possível superar a proeza de Joel Comm com o iFart? A resposta é sim, e ainda no mesmo ano. Também em 2008, o aplicativo “I Am Rich” (ou Eu Sou Rico) bombou nos celulares. E não, a funcionalidade dele não era deixar o usuário rico, até porque o valor de venda do app era de mil dólares e sua única função era mostrar uma pedra de rubi na tela, com o simples objetivo de ostentar. De acordo com reportagens da época, oito pessoas chegaram a comprar o aplicativo, e após o pedido de remoção da plataforma de vendas, a empresa devolveu o dinheiro de apenas dois compradores.

