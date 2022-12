Perfumes que as mulheres amam sentir nos homens Imagem: reprodução Instagram (@bulgari)

Você colocou a meta de entrar em um relacionamento no próximo ano e quer utilizar todos o artifícios para isso? Que tal utilizar o perfume como sua ‘arma secreta’? Veja a seguir as fragrâncias mais sedutoras e que chamam a atenção das mulheres.

Bvlgari Man In Black

Uma fragrância ambarada e muito potente, que combina com noites mais frias. Seu aroma é muito baladeiro e sensual com uma ótima fixação.

As notas de topo são Especiarias, Rum e Tabaco. As notas de coração são Couro, Íris e Tuberosa e as notas de fundo são Fava Tonka, Madeira Guaiac e Benjoim.

Dior Homme Intense

Um perfume de homem poderoso, que chama a atenção pela nota de íris. Também funciona mais à noite e é perfeito para encontros.

LEIA TAMBÉM: 4 perfumes masculinos frescos para você utilizar no verão

Sua nota de todo é Lavanda e em seu coração traz as notas de Íris, Ambreta e Pera e finaliza com as notas de Cedro da Virgínia e Vetiver.

Armani Code Absolu

Possui ótimo desempenho e versatilidade média, sendo ideal para as noites não tão quentes.

As notas de topo são Mandarina Verde e Maçã. As notas de coração são Noz-moscada, Flor de Laranjeira e Sementes de Cenoura e as notas de fundo são Baunilha, Fava Tonka, Camurça e Notas Amadeiradas.

Bleu de Chanel

Um dos perfumes mais famosos e cobiçados pelos homens na atualidade, porém com um valor de mercado alto. Elegante, pode ser utilizado de dia, mas com moderação, mas funciona melhor em eventos noturnos.

As notas de topo são Toranja, Limão, Hortelã e Pimenta Rosa. As notas de coração são Gengibre, Noz-moscada, Jasmim e Iso E Super e as notas de fundo são Incenso, Vetiver, Cedro, Sândalo, Patchouli ou Oriza, Ládano e Almíscar Branco.

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

LEIA MAIS: 5 perfumes femininos elegantes e PERFEITOS PARA O CALOR