Moda: 5 tendências de moda para usar com seus jeans em 2023

Não importa o ano, você sempre encontrará mais do que algumas tendências bonitas quando as coleções de primavera/verão fazem sua estreia. A moda parece especialmente chique nesta era pós-calça de moletom em que vivemos, e qualquer coisa brilhante, divertida e atraente vai.

A maneira mais fácil de estilizar quase qualquer tendência é com jeans. O estilo das últimas passarelas provou que as tendências que colocaremos abaixo ficarão especialmente legais quando combinadas com jeans.

Continue lendo para saber mais sobre essas tendências de 2023 inspiradas nas passarelas e compre peças para usar com jeans e aproveite que o Natal está chegando e faça a sua lista de presentes.

5 tendências de moda para usar com seus jeans

Lantejoulas

Se você gosta de brilho, ficará feliz em saber que as lantejoulas estavam por toda parte nas passarelas da primavera. Combiná-las com jeans as torna muito mais utilizáveis, mesmo durante o dia.

Peças transparentes

A mais etérea de todas as tendências da primavera foram as peças transparentes incluídas em quase todas as coleções que apareceram durante o mês da moda. Você pode combinar um top transparente com qualquer estilo de jeans. É fácil e sem esforço. Transparências é a tendência que vem e vai que nós amamos.

Roupas com franja

A franja é uma tendência que os designers adoram trazer de volta de alguma forma ano após ano. Combiná-lo com jeans dá ainda mais uma sensação ocidental legal.

A cor roxa em roupas e acessórios

Uma das maiores tendências de cores para a primavera é o roxo ousado. Recomendamos especialmente a combinação dessa cor com jeans de lavagem clara, mas todos ficam legais. Você pode usar da cor tanto em roupas, como em acessórios e sapatos.

Cintos de corrente

Os cintos estão de volta, e se você quer a versão mais bonita dessa tendência de acessórios, compre um cinto de corrente. É basicamente uma joia para a sua cintura.