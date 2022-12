Maquiagem e skincare: confira 3 tendências do TikTok de 2022 que permanecerão em 2023

As tendências de beleza sempre serão passageiras, mas nenhuma é mais passageira do que as tendências de beleza do TikTok. Elas vêm e vão tão rapidamente que parece uma chicotada. Mas, para toda regra, há uma exceção, não é mesmo?

Embora existam muitas tendências de 2022 que não farão parte do próximo ano, há algumas com poder de permanência. Abaixo, veja as tendências que se originaram no TikTok e que prevemos que continuarão fortes em 2023.

Skin Cycling

O skin cycling é uma tendência de beleza viral que os derms ficaram para trás. A ideia é ajudar a garantir que a barreira da pele esteja saudável, usando ativos apenas em determinados dias. Para experimentar o ciclo da pele em casa, você vai esfoliar uma noite, usar retinol na noite seguinte e, em seguida, tirar duas noites de ingredientes ativos para dar um descanso à sua pele.

Siren eyes (olhos de sereia)

Não se preocupe, você pode continuar canalizando sua supermodelo interior dos anos 90 com esta tendência sensual de maquiagem para os olhos, porque ela continuará por muito tempo em 2023. Essa mistura entre um olho esfumado e um olho de gato faz com que os olhos pareçam alongados.

Doe eyes (olhos de corça)

Se os olhos de sereia não são realmente a sua cara, você está com sorte: olhos de corça, a doce complementar dos olhos de sereia, também é uma trendy que fica. Essa maquiagem faz você parecer com os olhos despertos, usando maquiagem para realçá-los, principalmente contornando a linha d’água com lápis branco.

Segue um bônus para quem segue as trends de unhas no TikTok

Unhas “Glazed Donut”

@haileybieber I know we’re tired of my constant color switch up but… the chocolate glazed donut nails are really hitting for me for fall 🤤🤎🍩🍩🍩🍩🍩 @zolaganzorigt ♬ original sound - jex

Sim, as unhas brilhantes de Hailey Bieber continuarão na moda. Em um salão, você pedirá um esmalte branco leitoso transparente com pó de cromo por cima, mas em casa você pode alcançar a tendência com um esmalte cromado transparente.