A vida imita a arte? Lily Collins e seus looks são inspiração de moda, assim como Emily

Na última semana, Lily Collins foi a várias entrevistas em Nova Iorque, para o pré-lançamento da terceira temporada de Emily em Paris, que estreou hoje, na Netflix. E, em todas as suas aparições, ela nos provou que não é só a sua personagem que arrasa nos lookinhos! Continue lendo para se inspirar.

Os looks de Lily Collins em Nova Iorque

Look all black

Lily compareceu ao The Late Show com um look total black, composto por um vestido midi preto com cinto central e um casaco oversize. Para finalizar, Lily optou por acessórios também na cor preta, com seus escarpins, bolsa e meias.

Cores neutras e sofisticação

Que melhor maneira de começar a segunda-feira do que roubar olhares? Bem, foi o que Lily fez com um vestido curto Fendi que ela combinou com uma blusa preto claro de gola alta. Para se proteger das baixas temperaturas da cidade, Lily optou por um casaco cano médio e finalizou o look com plataformas maravilhosas na cor preta.

Blazer, o melhor parceiro

Este ano também os blazers tiveram um grande destaque nos tapetes vermelhos e no streetstyle, muitas celebridades usaram. Lily usou um em tom azul celeste, combinando com sua calça, confirmando que o azul também é uma de suas cores favoritas, em sua aparição com o elenco de Emily em Paris no The Drew Barrymore Show.

A parte favorita desse look foi que ele tem uma peça tipo espartilho, que contrastou com o cardigã preto claro de gola alta que ela usou. Lily não usou o laço para prender a jaqueta na cintura, ela os deixou soltos, o que lhe deu um ar mais dinâmico.

Brilho e doçura

Para finalizar a semana em Nova Iorqui, Lily compareceu à estreia da terceira temporada com um minivestido branco da casa Valentino - a peça teve diversas aplicações em forma de laço extra brilhoso, o que a deixou perfeita para a noite, ainda mais com a plataforma brilhante que só complementou ainda mais o look.