4 perfumes masculinos frescos para você utilizar no verão

O verão chegou e não são todos os perfumes que combinam com os dias mais quentes. Se no seu acervo você possui apenas perfumes potentes, noturnos e para os dias frios, que tal adquirir uma fragrância fresca? Veja as dicas a seguir.

Arbo - O Boticário

Começando por uma fragrância nacional, esse é um perfume que combina o amadeirado e o aromático, sendo um dos melhores frescos nacionais atuais. É uma fragrância antiga, de 2002, mas a linha possui outros aromas contemporâneos.

As notas de topo são Hortelã, Toranja, Mandarina, Petitgrain, Gerânio e Ar da Montanha. As notas de coração são Notas Verdes, Artemísia e Sálvia e as notas de fundo são Musgo de Carvalho, Almíscar e Sândalo.

Versace Pour Homme – Versace

Um dos perfumes masculinos importados mais hypados do momento. Seu frasco apresenta um aroma suave e agradável e com boa fixação, mesmo não sendo a característica de uma fragrância fresca.

As notas de topo são Limão, Bergamota, Néroli e Rosa Centifolia. As notas de coração são Jacinto, Cedro, Sálvia Esclaréia e Gerânio e as notas de fundo são Fava Tonka, Almíscar e Âmbar.

Kaiak Aero - Natura

O Kaiak clássico já é um perfume atemporal, e a versão Aero, lançada em 2018, se mostrou ainda melhor que o aroma original. Possui alta fixação e funciona muito bem em dias muito quentes.

As notas de topo são Ruibarbo, Junípero ou zimbro e Cardamomo. As notas de coração são Notas Oceânicas, Folhas de Violeta e Gerânio e as notas de fundo são Ambrocenide, Almíscar, Cedro e Sândalo.

Acqua di Gio – Giorgio Armani

Sem dúvidas você conhece alguém que utiliza esse perfume. É uma fragrância famosa entre os homens e utilizada principalmente em dias quentes no trabalho. Mesmo estando para completar 27 anos de existência em 2023, figura entre as top 10 melhores fragrâncias importadas.

As notas de topo são Lima, Limão, Bergamota, Jasmim, Laranja, Mandarina e Néroli. As notas de coração são Notas Oceânicas, Jasmim, Calone, Pêssego, Frésia, Alecrim, Jacinto, Cyclamen, Violeta, Coentro, Noz-moscada, Rosa e Resedá e as notas de fundo são Almíscar Branco, Cedro, Musgo de Carvalho, Patchouli ou Oriza e Âmbar.

Com informações do blog ‘Mens Market’.