Relacionamento: você sabe o que é complexo de princesa? Veja como deixar a sua relação excitante com isso

Cinderela, Branca de Neve, Rapunzel... Os contos de fadas clássicos sempre tratam os príncipes como os heróis que devem salvar a princesa. Quando criança, isso parece muito lindo, mas na fase adulta, é possível perceber a problemática que existe nisso.

Algumas pessoas acham romântico, outras consideram machista, mas o que você não sabe é que, para algumas mulheres, ser tratadas como princesas pode ser algo excitante. Caso você seja do terceiro grupo, primeiro ou terceiro grupo, você tem o chamado “complexo de princesa”, onde seu parceiro assume o controle e faz tudo por você.

Atitudes como amarrar o seu cadarço, abrir a porta do carro ou segurar um guarda-chuva demonstram o complexo em locais públicos, mas na intimidade do casal isso se transforma em práticas de ‘BDSM’, ou seja, a princesa se transforma em ‘submissa’. Caso as duas partes concordem e gostem disso, o sexo pode se transformar em algo muito mais excitante.

A especialista em relacionamentos, Ness Cooper, explica que a prática pode existir de diversas formas e em diversos tipos de relacionamentos. “Dentro dos domínios do fetichismo, ser uma princesa pode ser uma forma de expressar uma identidade BDSM [...] Ou uma amante submissa que é chamada de princesa’, diz Ness.

Por que o complexo de princesa é benéfico para algumas relações?

A especialista explica que, a palavra princesa traz expectativas e condicionamentos gerados pela ótica das princesas indefesas. ““Para aquelas que gostam de ser chamadas de princesas, muitas vezes há uma ligação com seu estilo de relacionamento e a dinâmica de relacionamento preferida que ajuda a explicar o motivo pelo qual isso é importante para elas”.

Do outro lado, Cooper diz que alguns homens também curtem a prática e gostam de ser chamados de heróis ou salvadores.

Contudo, Ness comenta que algumas mulheres não gostam de ser tratadas dessa forma. “Também vale a pena notar que se o ‘complexo de princesa’ for levado longe demais no relacionamento – ou for usado sem consentimento – pode ter um impacto negativo”, diz.