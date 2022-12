Relacionamento: 3 maneiras de tirar sua relação do fundo do poço (Reprodução/Fremulon)

Quando se está ao lado da pessoa amada, é de se esperar que tudo flua bem. Contudo, diversas adversidades podem ocasionar frieza e falta de interesse dentro de um relacionamento. Embora os sinais apontem para uma decadência, é possível reverter o processo.

Caso o compromisso amoroso não esteja mais funcionando, um término saudável acaba sendo a melhor opção. Mas o amor pode continuar existindo, havendo a possibilidade de reparar algumas coisas para tirar a relação da lama.

Embora seja possível melhorar o cenário, transformar o laço com o parceiro requer certas mudanças. De acordo com o portal da Universidade de Amherst, pessoas dentro de um relacionamento saudável são completamente mais felizes e menos estressadas no dia a dia.

Veja quais são as maneiras de tirar sua relação do fundo do poço, seguindo estes três passos apresentados pela mesma fonte.

1 – Se cuidem mais

Para um relacionamento saudável, o cuidado deve ser mútuo. Além do compromisso, é importante focar também em si mesmo e se doar na mesma medida que seu parceiro.

Abrir mão de algumas coisas não significa largar a si mesmo. Para que um casal esteja bem, é preciso que ambos estejam bem individualmente.

2 – Passem confiança através de atitudes

Não sejam o tipo de pessoa que faz promessas vazias. Cumpram todos os planos realizados em conjunto, honrando suas palavras. Relações saudáveis são completamente confiáveis.

3 – Sejam justos

Embora você seja o par de alguém, isso não significa que os dois irão concordar com todas as decisões, além de conflitos serem completamente comuns. Diferenças não significam desamor, isso reflete apenas a individualidade de cada um.