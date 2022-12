Os signos que têm muito a dizer no amor nos próximos dias

A penúltima semana de dezembro de 2022 chegou e alguns signos do zodíaco podem comunicar coisas muito importantes para a sua vida amorosa.

Confira quais são:

Virgem

Existem muitas palavras importantes esperando para serem ditas para alguém. Isso pode envolver o passado, segredos e mensagens à distância. Os sentimentos e desejos estão em alta, o que pode motivar ainda mais essa tomada de atitude que foi ensaiada em sua mente diversas vezes. É preciso ter atenção com gravidez, pois a fertilidade está em alta.

Libra

Uma nova visão e recuperação de certezas fazem com que você tenha muito a dizer, compartilhando uma nova perspectiva. As mudanças chegam para renovar as energias e deixar passados dolorosos para trás. Existe a vontade de conquistar outro presente e futuro, com uma tomada de consciência que já não pode mais ser calada.

Veja também: Os signos que receberão mensagens importantes essa semana

Escorpião

Detalhes importantes se tornam palavras e podem ser comunicados com mais clareza, principalmente nos relacionamentos. Alguns problemas ficam no passado quando as prioridades são organizadas e a confiança é retomada. Mensagens e trocas por redes sociais também podem marcar diálogos repletos de sentimentos, inclusive com pessoas do passado.

Aquário

Para chegar a algumas conclusões concretas, o diálogo se torna profundo e decidido, principalmente entre os casais. Mudanças podem ser analisadas, pois essa será uma nova fase em sua vida e isso exigirá algumas decisões. Mantenha a calma e leve a vida com otimismo. Uma mensagem também pode chegar para você e movimentará o coração.

