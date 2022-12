Os signos mais afetados pela entrada do Sol em Capricórnio

Em 21 de dezembro todos os signos se preparam para entrar em uma fase importante, pois o Sol entra em Capricórnio, um dos signos mais ambiciosos e dispostos a fazer esforços para conquistar o que deseja.

Essa fase de decisões e construção pode trazer muitas realizações, mas também será um pouco mais intensa e complexa para determinados signos do zodíaco.

Confira a seguir aqueles que mais serão afetados por essa temporada:

Áries

Todos os olhos estão em você e isso pode trazer algumas confusões. É hora de se comportar bem e arcar com as responsabilidades para evitar que os deslizes sejam notados. Trabalhe em suas reflexões e foco para começar a planejar passos concretos. Falar menos e analisar mais é uma saída muito positiva.

Câncer

Essa temporada pode render desafios mais profundos envolvendo seus relacionamentos e pessoas importantes na sua vida. É hora de começar a retomar o equilíbrio e mostrar sua felicidade ao mundo, pois ela pode abrir portas. Transforme essa energia em cura e saia dessa fase ainda mais resolvido com quem você realmente é.

Libra

Conexões e descobertas sobre o passado podem deixar os sentimentos mais intensos e as emoções a flor da pele. Lembre-se de lidar com os sentimentos com consciência e descobrir como eles podem ajudá-lo a encontrar resoluções para iniciar novos ciclos. É preciso fazer uma faxina emocional com sabedoria.

