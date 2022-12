Mulher 20 anos mais nova que o marido diz que as mulheres flertam com ele, mas que ele nunca a trairia

O que você faria se alguém flertasse com sue companheiro ou companheira bem na sua frente? Para uma mulher, que resolveu contar a sua história em um fórum online, isso acontece com frequência, e mesmo achando estranho, ela deposita total confiança no seu marido. “Ele nunca me trairia”.

O relato foi feito por na categoria ‘Relacionamentos’ por uma usuária do site ‘Mumsnet’ e explica que algumas mulheres flertam com o seu marido “bonito”, que é 20 anos mais velho, mesmo quando ela está ao seu lado.

Segundo o The Mirror, a mulher, que preferiu permanecer em anonimato, seu companheiro é bonito e acessível e até acha estranho o fato das mulheres darem em cima dele mesmo com as evidências de que ele tem uma companheira, como o anel de noivado que ele usa, ou até mesmo quando eles claramente estão juntos.

“Saímos para uma rara noite no sábado e conosco, no meio da conversa, algumas mulheres vinham e elogiavam sua camisa, diziam como ele parecia familiar e perguntavam se o conheciam”, relata.

Ela diz que, apesar disso, considera o marido é “fiel como um velho cão pastor”, então não se sente chateada com ele. “Na verdade eu não digo uma palavra, apenas vejo a conversa se desenrolar sorrindo. Mas não é estranho? Eu não iria querer sair com um cara que esta claramente com outra mulher”, explica.

Respostas

Algumas pessoas respondem com dicas para a usuária:

“Talvez eles não pensem que vocês estão juntos porque você é muito jovem. De qualquer forma, estão cruzando um pouco a linha. Talvez sugira que ele use uma aliança que brilha no escuro”, diz uma pessoa em tom de brincadeira. “Acho que seu marido deveria dizer a eles que saiu com a esposa e que eles se importariam de ir embora, pois você está tendo uma conversa particular”, diz outra em tom mais sério.

