Maquiagem de vingança: a nova trendy inspirada em Lady Di e seu momento icônico

Existe maquiagem de vingança? Sim. A inspiração vem do vestido de vingança da princesa Diana, que ela usou em 20 de novembro de 1994, quando participou da festa da Vanity Fair na Serpentine Gallery em Londres, na mesma noite em que o príncipe Charles assumiu que traia ela com sua atual esposa, Camilla, em uma entrevista televisa.

No momento em que os fãs estavam grudados nas telinhas para saber a repercussão da história, Diana sai estonteante do carro para o evento, com um vestido preto, que valorizava o corpo, com decote, ombros e pernas de fora – mostrando que, a partir dali, não seguiria mais nenhum código de conduta de vestimenta da realeza.

Diana roubou a cena e, no dia seguinte, as manchetes explodiram: “vestido de vingança da princesa Diana”.

Desde então, o vestido de vingança se tornou um fenômeno, uma ótima forma de administrar o desgosto: vestir-se e exibir um corpo escultural. Para alguns, trata-se de mostrar ao ex o que está perdendo, mas para outros é simplesmente uma maneira de celebrar a autoconfiança e a positividade do corpo.

A maquiagem de vingança das TikTokers

Já que o vestido se tornou um ícone, não é surpresa alguma que esse visual de vingança tenha chegado aos TikTokers obcecados por moda e beleza. Principalmente porque, na última temporada de The Crown, ele foi recriado e Elizabeth Debicki, que interpretou Lady Di, disse que se sentiu poderosa ao usar o vestido da vingança de Diana.

Embora as TikTokers tenham suas próprias variações da tendência, algumas coisas permanecem as mesmas: olhos e lábios ocupam o centro do palco. Pense em olhos de gato fortemente delineados, com cílios longos e ondulados, às vezes borrados, sempre escuros.

Depois, há os lábios. Esqueça tudo o que você aprendeu sobre não maquiar os olhos e os lábios ao mesmo tempo. Para a maquiagem de vingança os lábios são fortes, seja com um vermelho carmim ou com um batom rosa esfumado; geralmente há um delineador de lábios envolvido. Contorno, iluminador e bronzer também estão na moda, porque aqui não se trata de ir ao mínimo.

No caso de @sarahnewsfx, sua maquiagem de vingança usa um delineado intenso, cílios postiços e um batom vermelho escuro, que uma de suas seguidoras aconselhou que ficaria ainda melhor para o look de vingança.

Já na maquiagem de vingança de @jaydeensarah, ela não apostou no batom vermelho, mas deixou a sensualidade em uma sombra brilhante e lábios rosados.

Sabemos que a #revengemakeup do TikTok não é utilizada pelos mesmos motivos de Lady Di, mas, se é pra elevar a beleza e a autoestima, além de deixar um make arraso, já está aprovada.