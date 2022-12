Início do verão: essas são as principais doenças nesta época do ano

Início do verão: essas são as principais doença nesta época do ano Imagem: Pexels

Amado por alguns e não tão querido por outros, o verão tem início nesta quarta-feira (21) e se estende até 20 de março de 2023. Nesta estação, muitas pessoas utilizam o calor para tirar umas boas férias e viajar, aproveitando praias e piscinas. Porém, com a época mais quente, também surgem algumas doenças associadas ao verão. Veja quais são elas a seguir.

Desidratação

Sem dúvidas, a desidratação é um dos maiores problemas nos dias mais quentes. Ela acontece quando o corpo perde líquidos e sais minerais devido ao aumento de transpiração, e em casos graves em virtude de uma intoxicação alimentar que causou vômito ou diarreia. Segundo o site ‘Boa Consulta’, o corpo perde 2,5 litros de água por dia por meio da urina, saliva suor e fezes. A desidratação acontece quando esse número é ultrapassado.

Intoxicação alimentar

Outro problema do verão é a intoxicação alimentar, em virtude de alimentos que foram conservados de forma inadequada, gerando bactérias, fungos e toxinas na comida. Os sintomas mais comuns são náuseas, vômitos, diarreia e febre. Principalmente nesta época, verifique a validade do que é consumido, no odor e na aparência. Caso consuma algum alimento fora de casa, preste atenção na higiene do local.

Micose na pele

Conforme o site especializado explica, a micose é uma infecção de fungos na pele, geralmente em partes mais quentes e úmidas, favoráveis para a proliferação de microrganismos, por isso no verão as condição se agravam. A condição causa sintomas como coceira, vermelhidão e ressecamento. Evite compartilhar objetos pessoais e calçados apertados por muito tempo e busque utilizar roupas leves.

Outras condições comuns no verão são:

⋅ Dengue;

⋅ Conjuntivite;

⋅ Otite;

⋅ Insolação.

