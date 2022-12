Essas 3 invenções não surgiram no local que você imagina Imagem: Pexels

Nem todo crédito de uma obra é dada ao artista correto e isso acontece em todo o campo de invenções, seja com objetos, arte e até mesmo na culinária. Um exemplo disso são os pratos típicos, que ao chegar em um novo país se transforma de acordo com o gosto de determinado público.

Mas existem criações que eu tenho certeza que você se gaba em dizer de onde elas são, mas a verdade é que talvez a sua certeza esteja errado e você foi enganado a vida toda. Bom, pelo menos até este momento. Confira a seguir três invenções do mundo da culinária que não surgiu onde todo mundo imagina.

Croissant

Com um nome que se relacionada à França e com sua identidade relacionada ao país, o croissant não é uma criação francesa. Segundo o Megacurioso, o salgado surgiu em Viena, na Áustria, em 1863, como parte de comemoração da derrota Habsburgos. O Croissant chegou na França antes mesmo da Revolução Francesa, mas só ganhou fama a partir do século 19.

Macarrão

Esse você ‘jura de pé junto’ que é da Itália, não é mesmo? O alimento realmente é bem forte por lá e é apresentado das maneiras mais diversas possíveis, contudo, uma das teorias mais fortes é que o macarrão surgiu no século 18 na China e foi importado pelo mercador Marco Polo.

Biscoito da sorte

Assim como o macarrão, também existem dúvidas à respeito da origem do biscoito da sorte. Relacionado à uma tradição chinesa, existem registros do biscoito no Japão, especificamente da cidade de Kyoto, datados de 1870. Foi chamado de “tsujiura senbei” e se tornou uma especiaria na Califórnia tempos depois.

