As cartas do tarot e revelações da semana de Natal para Leão, Virgem, Libra e Escorpião Foto ilustrativa - Unsplash - Viva Luna Studios

Estamos oficialmente na semana de Natal e até o próximo domingo (25) muita coisa pode acontecer com alguns signos do zodíaco. E é justamente por tal motivo que trouxemos hoje as mensagens e revelações das cartas do tarot para as pessoas de Leão, Virgem, Libra e Escorpião. Bora lá conferir?

Leão - Página de Varinhas

Esse foi um ano em que a pessoa de Leão se empenhou ao máximo no campo profissional e o reflexo de tudo isso virá agora, podendo ser uma promoção em seu trabalho ou outro benefício. É importante também ter paciência, pois as coisas boas chegam com o tempo e a Página de Varinhas indica que 2023 deste signo será de muito êxito, principalmente na vida financeira.

Sobre a vida amorosa, não fique pilhada com isso, vista a roupa mais linda que tiver e o amor chegará quando você menos esperar.

Virgem - Seis de Ouros

Os últimos meses não foram nada fáceis para a pessoa de Virgem e muitas pedras estiveram em seu caminho. E, embora tenha parecido uma eternidade, o momento de respiro e alívio chega agora com o encerramento do ano.

A carta da pessoa de Virgem deixa uma mensagem direta: deixe a solidão de lado e receba todo o amor que merece por ser uma pessoa de luz e que contagia positivamente a vida dos demais.

Por sua vez, fica o aviso de que o amor vai chegar em sua vida, basta apenas ter paciência.

Libra - Oito de Paus

Você tomou um caminho que parecia incerto, mas que agora se demonstrou ser o que realmente esperava. É importante estar preparado para a vida profissional, pois esta semana será bastante carregada e terá uma mudança radical em sua vida.

A carta da pessoa de Libra deixa a mensagem de que aquilo que tanto pediu para o universo está prestes a chegar. Aproveite esta fase, pois te fará ainda mais feliz e realizada.

Escorpião - Seis de Paus

É melhor estar preparado, pois se aproximam tempos difíceis, o que exigirá de ti muita paciência e a certeza de que nenhuma fase é para sempre. E, justamente para chegar em tal ponto é importante que comece a observar as coisas por outras perspectivas.

A carta de Escorpião deixa, por fim, uma mensagem importante: não tente abraçar o mundo e não deixe que o orgulho tome conta de você. Seja humilde e aceite a ajuda de seu companheiro.

Com informações do portal Nueva Mujer.