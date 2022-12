5 perfumes femininos elegantes e PERFEITOS PARA O CALOR

O verão tem início hoje (21 de dezembro) e mesmo com um clima chuvoso, a estação promete altas temperaturas até o mês de março. E para combinar com o clima quente, nada melhor do que perfumes refrescantes, não é mesmo? E se engana quem acha que fragrâncias frescas não podem ser elegantes e potentes e é exatamente esse paradigma que a youtuber Suzy Moura quebrou em seu canal e nós trazemos na lista a seguir, com 5 perfumes femininos elegantes e perfeitos para o ‘calorão’.

Rebeca Abravanel Radiante - Jequiti

O perfume é um floral fresco lançado em 2021. Em suas notas traz o topo em Pera, Bergamota e Meranti Branco. As notas de coração são Peônia, Frésia, Rosa e Ameixa e para finalizar as notas de fundo são Ambroxan, Patchouli ou Oriza e Baunilha.

Lumina Essência - Natura

Que tal, ao invés de refrescar o corpo, refrescar a cabeça? A Natura traz em sua linha Lumina o perfume para cabelos Essência, com notas de Folhas Verdes, Notas Florais, Lima e Âmbar.

Linda Radiance - O Boticário

Possui uma abertura bem cítrica, quase para o azedo. Além disso, a nota de rosa revela uma fragrância muito elegante, perfeita para passeios nos dias mais quentes.

As notas de topo são Pera, Mandarina e Bergamota. As notas de coração são Gardênia, Rosa e Jasmim e as notas de fundo são Almíscar, Âmbar e Sândalo.

Diva por Natureza - Eudora

Um frutado que funciona tanto de dia quanto à noite, que com o tempo suaviza e fica mais cremoso. É o perfume mais doce da lista.

Suas notas são Bergamota, Limão, Toranja, Pera e Abacaxi; Violeta, Alecrim, Lavanda e Elem e Baunilha de Madagascar, Cedro da Virgínia, Âmbar, Patchouli ou Oriza, Almíscar, Caramelo e Fava Tonka.

Ella First Love - Hinode

Um perfume que não pertence à linha constante da marca Hinode, mas que vale a pena adquirir quando ele aparece. É o perfume mais natural entre todos citados.

As notas de topo são Melão, Bergamota e Toranja. As notas de coração são Peônia, Frésia e Notas Aquosas e as notas de fundo são Almíscar Branco e Cedro.