5 perfumes femininos do O Boticário que EXALAM MUITO

Você se considera uma mulher poderosa e gosta de demonstrar toda essa força em qualquer ambiente que você chega? Então que tal escolher um perfume que combina exatamente com a sua personalidade? Na perfumaria nacional é possível encontrar perfumes potentes e que exalam muito, ideal para você que ‘rouba a cena’.

Veja a seguir 5 perfumes da marca O Boticário indicadas pelo youtuber Ananias Júnior neste estilo.

Liz

As notas de topo são: Laranja, Açafrão e Bergamota. As notas de coração são: Íris, Flor de Laranjeira e Rosa Búlgara. As notas de fundo são: Baunilha, Mousse de Leite, Vetiver, Patchouli ou Oriza, Sândalo e Fava Tonka.

Cecita

As notas de topo são: Damasco e Gálbano. As notas de coração são: Rosa, Jasmim, Osmanthus e Pimenta. As notas de fundo são: Baunilha, Almíscar e Sândalo.

Crazy Choices

As notas de topo são: Toranja e Tangerina. As notas de coração são: Flor de Laranjeira, Jasmim, Rosa e Lírio-do-Vale. As notas de fundo são: Patchouli ou Oriza, Baunilha, Âmbar, Madeira Guaiac e Almíscar.

Lily Eau de Parfum

As notas de topo são: Damasco, Pêssego, Pera, Pimenta Rosa e Mandarina. As notas de coração são: Lírio, Jasmim, Osmanthus, Gardênia, Íris, Violeta, Narciso e Rosa. As notas de fundo são: Baunilha, Âmbar, Almíscar, Sândalo, Patchouli ou Oriza, Vetiver e Musgo.

Linda

As notas de topo são: Folha de Violeta, Bergamota, Toranja e Bambú. As notas de coração são: Gardênia, Pimenta Rosa, Jasmim, Anis, Tiaré, Bagas Vermelhas, Framboesa e Frésia. As notas de fundo são: Almíscar, Fava Tonka, Sândalo, Âmbar, Benjoim e Cedro da Virgínia.

